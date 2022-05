Mẫu Việt 9 tuổi đăng quang Hoa hậu Nhí Liên hiệp quốc

Hoa hậu nhí Liên hợp quốc (Little Miss United Nations) là cuộc thi tài năng và sắc đẹp dành cho các bé từ 7 tới 12 tuổi trên toàn thế giới. Trải qua 4 năm tổ chức, cuộc thi đã thành sân chơi uy tín cho các mẫu nhí trên toàn cầu. Năm nay, Little Miss United Nations hội tụ 20 thí sinh đến từ 20 quốc gia trên thế giới cùng quy tụ tại Ấn Độ từ ngày 1/5 tới ngày 8/5/2022. Đây cũng là năm đầu tiên Việt Nam có đại diện nhí tham gia và cô bé đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất của Little Miss United Nations.