Mâu thuẫn tình ái, người phụ nữ phóng hỏa đốt cả công ty thiệt hại 5 tỷ

Theo báo SGGP, ngày 31/8, Công an TP.HCM đã thông tin Công an quận 12 đang tạm giữ đối tượng Võ Thị Mộng (SN 1984, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi huỷ hoại tài sản. Đáng nói, Mộng cũng là đối tượng truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về tội Buôn lậu vào ngày 11/3/2019.

Theo điều tra, khoảng 1h20 ngày 16/8, Công an quận 12 nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại Công ty TNHH Mỏ Cày Đỏ (địa chỉ số 312/40 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12), do ông N.M.T là người đại diện theo pháp luật

Sau đó, lực lượng đã có mặt tiến hành chữa cháy, dập tắt ngọn lửa, không để cháy lan xung quanh. Tài sản thiệt hại ước tính khoảng 5 tỷ đồng, không có thiệt hại về người.

Ảnh minh họa

Qua công tác khám nghiệm, điều tra ban đầu, Công an quận 12 nhận định đây là vụ án “Hủy hoại tài sản”. Kiểm tra camera giám sát tại khu vực hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện vào trước thời điểm phát cháy, có 1 người phụ nữ điều khiển xe máy đến trước cửa chính của Công ty Mỏ Cày Đỏ và leo qua cổng để vào phía bên trong.

Khoảng 30 phút sau, đối tượng đi ra. Sau đó khoảng 15 phút, đối tượng tiếp tục điều khiển xe mô tô đến, chở theo can nhựa hướng vào phía trong công ty. Đến khoảng 1 giờ 20 ngày 16/8, ngọn lửa cháy bùng lên tại công ty. Riêng đối tượng điều khiển xe máy nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Qua điều tra, làm việc với những người liên quan, Công an Quận 12 xác định đối tượng Võ Thị Mộng (SN 1984, ngụ tỉnh Cà Mau) là thủ phạm gây ra vụ cháy trên. Tại cơ quan công an, Mộng khai nhận do mâu thuẫn, ghen tuông tình ái với ông N.T.D, là anh ruột của ông N.M.T, nên đã mua xăng để phóng hỏa đốt Công ty TNHH Mỏ Cày Đỏ.

Trước đó, năm 2014, Mộng quen biết với ông N.T.D tại Hàn Quốc. Sau đó, cả hai về Việt Nam chung sống với nhau như vợ chồng ở quận 12. Ngoài ra, qua kiểm tra, xác minh, được biết Mộng cũng là đối tượng truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về tội Buôn lậu vào ngày 11/3/2019.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: Doisongplus.vn