Mâu thuẫn khi nhắc nhở thực hiện Chỉ thị 16, nam thanh niên dùng kéo đâm hàng xóm

Tối 5/7, đại diện Công an TX Tân Uên (Bình Dương) thông tin, đêm 4/7 Nguyễn Ngọc Hoan và Nguyễn Trọng Tuân (SN 1991, quê Nghệ An) có xảy ra mâu thuẫn, do Tuân bị Hoan nhắc nhở về việc tập trung đông người trong đợt thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại phòng trọ.

Sau khi gây án, Hoan đến chốt kiểm dịch đầu thú

Tang vật gây án

Lúc bấy giờ, Tuân cự cãi lại với lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa. Do ấm ức về chuyện Tuân chửi nên Hoan cầm kéo đi vào phòng trọ đâm một nhát trúng vào ngực của Tuân.

Sau đó, Tuân được đưa đi cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Riêng Hoan đi đầu thú tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở phường Tân Phước Khánh.

Công an TX Tân Uyên cho hay, phường Tân Phước Khánh là một trong những ổ dịch của tỉnh Bình Dương, nơi có nhiều ca mắc COVID-19 và hiện đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

