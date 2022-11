“Mắt thần” ở xã Sơn Thành

Là địa phương giáp ranh với 5 xã của 3 huyện (Nghi Lộc, Diễn Châu và Đô Lương), kèm theo đó có nhiều cơ quan, doanh nghiệp đang hoạt động, từ lâu, Sơn Thành được xác định là địa bàn các đối tượng phạm tội lợi dụng để hoạt động, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Xác định tầm quan trọng của địa bàn, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Sơn Thành đã chỉ đạo lực lượng Công an xã nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch đảm bảo ANTT, làm tốt công tác phòng ngừa, giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra. Bên cạnh đó, Công an xã đã huy động sức mạnh toàn dân tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an xã Sơn Thành chủ động nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Nguyễn Mạnh Thắng - Trưởng Công an xã Sơn Thành cho biết: Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là một trong những chủ trương lớn của Bộ Công an nhằm xây dựng môi trường an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội.

Ngay sau khi có chỉ đạo của cấp trên về xây dựng xã Sơn Thành thành xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện một cách đồng bộ, nghiêm túc.

Đặc biệt, ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tiến hành điều tra, khảo sát nắm tình hình và những yếu tố ảnh hưởng đến ANTT, thực trạng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại từng thôn xóm... Ngoài ra, Công an xã phối hợp với các thôn, xóm, các tổ liên gia nhằm nắm bắt kịp thời các thông tin từ quần chúng nhân dân, nhất là công tác ANTT, không để bị động, bất ngờ xảy ra.

Đến nay, xã Sơn Thành có nhiều mô hình trong phong trào bảo vệ ANTQ đã được phát động và có bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, với nhiều cách làm hay sáng tạo, hiệu quả, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong đó, mô hình camera an ninh triển khai tại 8/8 xóm trên địa bàn đã phát huy hiệu quả tối ưu, được lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đánh giá cao về chất lượng và là nguồn thông tin rất giá trị trong công tác bảo đảm ANTT.

Đây là công cụ hỗ trợ giúp lực lượng Công an theo dõi, kiểm soát các hoạt động diễn ra trên địa bàn xã, từ đó kịp thời phát hiện các vụ việc phức tạp, phát huy được sức mạnh trong phong trào bảo vệ ANTQ, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn. Không những thế, mô hình camera an ninh công cộng còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Đây thực sự là “mắt thần” trong công tác phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, giữ gìn an toàn giao thông, ANTT, an toàn xã hội, được bà con nhân dân đồng tình ủng hộ. Việc lắp đặt camera an ninh công cộng còn giúp xã Sơn Thành hoàn thành chỉ tiêu về ANTT trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn.

Ông Lê Văn Du, công dân xóm Tràng Sơn, xã Sơn Thành cho hay: “Từ khi Công an chính quy về xã, tình hình ANTT địa bàn đã có nhiều chuyển biến rõ nét, không còn tình trạng trộm cắp vặt hay gây gổ đánh nhau... Đặc biệt, từ khi có hệ thống camera an ninh công cộng, người dân trên địa bàn càng an tâm hơn, camera như người lính đứng gác 24/24h, đối tượng tội phạm không dám manh động như trước”, ông Du nói.

Một trong những kết quả đáng ghi nhận trong quá trình xây dựng xã Sơn Thành thành xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đó là công tác bảo đảm ANTT đã có sự chuyển biến tích cực, rõ nét: Tội phạm ngày càng giảm, không có tụ điểm phúc tạp về trật tự xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật được kiềm chế và giảm dần qua các năm.

Cụ thể, năm 2021, trên địa bàn xã xảy ra 5 vụ xâm phạm trật tự xã hội, giảm 2 vụ so với năm 2020; 8 tháng đầu năm 2022 xảy ra 1 vụ, giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã ghi nhận, đánh giá cao chất lượng hoạt động của các mô hình, nhất là mô hình camera an ninh tại 8/8 xóm và các địa điểm trọng yếu đã phát huy hiệu quả rất tốt và là nguồn thông tin rất giá trị trong công tác bảo đảm ANTT.

Ông Nguyễn Hữu Sáu - Chủ tịch UBND xã Sơn Thành cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cấp uỷ, chính quyền xã Sơn Thành sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng như nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo đảm ANTT.

Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao, tranh thủ, huy động tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn để triển khai hiệu quả các nội dung, biện pháp xây dựng phong trào hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, duy trì thường xuyên hoạt động của các mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo đảm ANTT trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp tục duy trì bền vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động, phong trào khác.

Ngoài ra, địa phương sẽtiếp tục tăng cường, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng làm công tác xây dựng phong trào và lực lượng nòng cốt bảo đảm ANTT ở cơ sở. Đặc biệt, xây dựng lực lượng Công an xã điển hình, gương mẫu về ANTT, vững mạnh về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành cho biết thêm.

Tác giả: Trần Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn