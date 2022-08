Mánh khoé lừa xin việc của cựu bác sỹ trung tâm tiêm chủng vắc-xin

Ngày 15/8, sau nhiều ngày nghị án, HĐXX đã ra mức án dành cho hai bị cáo Trần Anh Tuấn, SN 1984, trú xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh và Trần Văn Quân, SN 1987, trú phường Trường Thi, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Trần Anh Tuấn thời điểm phạm tội là bác sỹ trưởng làm việc tại Trung tâm tiêm chủng Vacxin ở Nghệ An. Có mặt tại phiên toà, nhiều người tiếc rẻ cho tương lai của Tuấn. Tại phiên toà, Trần Anh Tuấn và Quân cũng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo Quân và Tuấn tại phiên toà.

Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân Quân đã bàn bạc với Tuấn lên kế hoạch lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Mặc dù, không có chức năng, nhiệm vụ trong bố trí việc làm nhưng cả hai đã bàn bạc, thống nhất với nhau nhận tiền của người lao động xin việc, tuyển dụng vào làm, đi học tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức như Công ty cổ phần V.VN, trường Đại học y dược H.P., bệnh viện Q.Đ, Cục thuế N.A..

Quân và Tuấn lên kế hoạch lừa đảo khá hoàn hảo. Theo đó, Quân sẽ chịu trách nhiệm tìm, nhận tiền của người lao động. Tuấn thực hiện việc thuê người làm thẻ nhân viên, dấu tên cho Quân, hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động, bảng đánh giá kết quả phỏng vấn giả…để cung cấp cho Quân sử dụng. Các hợp đồng lao động giả sau đó được Quân chuyển tiếp cho bị hại xem.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2021, Quân tự giới mình làm việc tại bộ phận nhân sự thuộc Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam. Quân “nổ” mình lãnh đạo phân công làm nhiệm vụ tuyển dụng lao động. Để các lao động tin tưởng, Quân hứa chắc chắn sẽ tuyển dụng những người có nguyện vọng vào làm việc tại công ty nhưng phải giao tiền để làm chi phí tuyển dụng.

Tuấn nhiều lần rưng rưng khi khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Không những vậy, Quân còn tự giới thiệu bản thân quen biết nhiều lãnh đạo các cơ quan, ban ngành khác có khả năng xin việc làm cho người lao động, xin học tại các trường đại học. Sau khi nhận tiền của các bị hại, Quân và Tuấn thuê hội trường để tổ chức các buổi phỏng vấn đối với người lao động nhằm tạo lòng tin với các bị hại.

Đến nay, Trần Anh Quân và Trần Văn Tuấn không xin được việc, không xin được đi học cho bất cứ trường hợp nào.

CQĐT xác định Quân và Tuấn cùng nhau thực hiện 18 hành vi lừa đảo đối với 18 bị hại để xin việc làm, xin học tại các trường đại học cho 51 người lao động, học sinh với số tiền chiếm đoạt hơn 3,67 tỷ đồng. Cụ thể, Quân đã chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng, Tuấn chiếm đoạt gần 1,4 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị hại đều thừa nhận hành vi phạm tội. Cả hai khai không có chức năng, nhiệm vụ bố trí việc làm nhưng đã nhận tiền của nhiều người để chiếm đoạt tiền, tiêu xài cá nhân.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Anh Quân 16 năm và Trần Văn Tuấn 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về phần dân sự, buộc 2 bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

