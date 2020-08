Mánh khóe lừa 18.000 người của đường dây 'tặng vàng tri ân'

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa tặng vàng giả "tri ân" để chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 33 nghi phạm liên quan. Số nạn nhân "sập bẫy" đường dây lừa đảo này lên đến 18.000 người.

Các bị can trong đường dây lừa tặng nhẫn vàng "tri ân" vừa bị khởi tố.

Theo điều tra, khoảng tháng 5/2020, Nguyễn Phi Hùng (SN 1997; trú tại Lưu Sơn, Đô Lương, Nghệ An) rủ một số bạn bè lập ra các trang Facebook "Tập đoàn vàng Bảo Minh", "Tặng Miễn Phí Nhẫn Vàng 9999"; "Vàng Bạc Đá Quý" và chạy chương trình quảng cáo tri ân khách hàng.

Các nhân viên tư vấn giao dịch với khách hàng trên cơ sở kịch bản đã được Hùng soạn sẵn với nội dung: "Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập vàng bạc đá quý Bảo Minh, cửa hàng dành tặng 10 nhẫn vàng 24k cho 10 khách hàng may mắn nhất, mỗi nhẫn vàng 2 chỉ trị giá 9.980.000 đồng.

Khách hàng là một trong 10 người may mắn được nhận quà tặng và phải đóng thuế thu nhập cá nhân tương đương 10% giá trị quà tặng, công ty sẽ hỗ trợ một phần thuế".

Theo quảng cáo, khách hàng sẽ nhận quà là 1 chỉ vàng 24K, nhưng cần chuyển khoản trước cho công ty số tiền 400.000 đồng để nộp thuế.

Số nhẫn vàng giả được Hùng đặt mua trên mạng để dùng làm quà tri ân khách hàng.

Khi lấy được lòng tin của "con mồi", nhân viên sẽ chốt đơn gửi tới khách qua đường bưu điện, nhân viên giao hàng thu tiền của khách hàng và chuyển thẳng vào tài khoản của Hùng hoặc tài khoản của các cá nhân khác nhằm tránh bị phát hiện.

Theo khai nhận của Hùng, nhẫn vàng này thực chất là vàng giả do Hùng đặt mua trên mạng với giá 10.000-15.000 đồng/chiếc. Ngay cả phiếu bảo hành, phiếu kiểm định và dấu dập “Tập Đoàn Tiệm Vàng Bảo Minh” để lấy lòng tin của "con mồi" cũng do Hùng đặt làm trên Zalo.

Bằng thủ đoạn trên, khoảng từ đầu tháng 6 đến nay, các đối tượng đã giao dịch và thu tiền của trên 18.000 người trên cả nước, chiếm đoạt số tiền 1,2 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, để tránh bị phát hiện, Hùng thuê 2 địa điểm làm văn phòng và kho hàng nằm trên đường Cổ Nhuế và Hoàng Tăng Bí thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bên ngoài văn phòng, nhóm này không treo biển hiệu để khi phát hiện nghi ngờ bị kiểm tra chúng sẽ hủy toàn bộ dữ liệu.

Tuy nhiên, hành vi phạm pháp của ổ nhóm này không qua mắt được lực lượng công an. Sau quá trình điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ 33 người trong ổ nhóm. Tang vật thu giữ gồm 125kg nhẫn kim loại màu vàng, 75 chiếc điện thoại, 25 máy tính cùng các phương tiện thu, phát sóng mạng viễn thông, các loại hộp nhựa, phiếu bảo hành in nhãn hiệu Tập đoàn Bảo Minh.

Các tang vật bị cơ quan công an thu giữ.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm ra quyết định khởi tố 4 bị can gồm Nguyễn Phi Hùng, Phạm Văn Hoàng Anh (SN 1996; trú tại Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh), Nguyễn Đặng Thịnh (SN 1998; trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, Thái Bình), Nguyễn Văn Thành (SN 2002; trú tại xã An Vinh, Quỳnh Phụ, Thái Bình) để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: Báo VTC News