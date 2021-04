"Má mì" 6X chứa gái mại dâm trong tiệm cắt tóc Numner One: "Chân dài" sẵn sàng bán dâm tại chỗ

"Má mì" 6X chứa gái mại dâm trong tiệm cắt tóc Numner One. Ảnh: Công an Nhân dân

Chiều 17/4, Đội CSHS Công an huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Công an xã Hiệp Thạnh ập vào tiệm cắt tóc tại thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, do Trần Hoa Phượng (57 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) làm chủ, bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm tại các phòng số 3 và 6.

Tại cơ quan công an, Trần Hoa Phượng đã thừa nhận hành vi chứa chấp mại dâm.

Để qua mắt cơ quan chức năng, ổ mại dâm này hoạt động dưới hình thức tiệm hớt tóc thư giãn. Khi khách có nhu cầu, “chân dài” của tiệm sẵn sàng bán dâm tại chỗ.

Lực lượng chức năng đã khám xét chỗ ở, tiệm hớt tóc của Trần Hoa Phượng, đồng thời thu giữ một số tang vật có liên quan.

Hiện, bà Phượng bị Công an huyện Đức Trọng tạm giữ hình sự để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trong ngày 15/4, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa bắt giữ một chủ nhà nghỉ trên địa bàn để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Môi giới mại dâm”.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 13/4, kiểm tra nhà nghỉ Phong Lan (trên địa bàn thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), cơ quan công an bắt quả tang tại một phòng nghỉ có 2 đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cũng tại nhà nghỉ Phong Lan, Công an huyện Đức Thọ phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Th. (SN 1984, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) nghi vấn chờ để thực hiện hành vi bán dâm.

Tiến hành điều tra, Công an huyện Đức Thọ xác định Nguyễn Tiến Lương (SN 1990, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Đức Thọ), chủ nhà nghỉ Phong Lan là người thực hiện hoạt động môi giới mại dâm.

Hiện Công an huyện Đức Thọ đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thủy Tiên (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn