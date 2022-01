Lưu ý sử dụng pin ô tô điện

Tại Mỹ hiện tại có rất nhiều ô tô điện lưu hành trên đường mỗi ngày, và hầu hết những người lái chúng thậm chí còn muốn quay lại sử dụng ô tô động cơ đốt trong. Những chiếc EV hiện đại có thể đi được hơn 300 dặm (482 km) với pin đầy và các trạm sạc nhanh có thể nạp đầy điện trong vòng chưa đầy nửa giờ. Điển hình là Lucid Air, với phạm vi hoạt động của nó là 520 dặm (837 km), nhiều hơn so với một số ô tô động cơ đốt khi đổ xăng đầy bình. Nếu cắm sạc nhanh trong 20 phút, nó sẽ có đủ nhiên liệu để đi thêm 300 dặm nữa.

Các chuyến đi đường trường bằng xe điện sẽ giúp cho chủ xe có được những lợi ích lớn. Bên cạnh không gây ô nhiễm môi trường, việc này giúp tiết kiệm một khoản tiền cho chủ sở hữu. Để tận dụng tốt nhất một chiếc ô tô điện, chủ sở hữu phải thực hiện một vài điều chỉnh nhỏ đối về thói quen lái xe.

Người sử dụng ô tô điện nên sạc ở mức tối đa 80% để tăng tuổi thọ pin, trừ khi đó là xe Tesla có pin LFP mới hơn. Đối với một chuyến đi dài, bạn phải sạc xe đến 100% để để tận dụng triệt để công năng của chúng. Lập kế hoạch cẩn thận và sạc thường xuyên hơn sẽ tăng tính bền bỉ cho pin nhưng nhưng việc để pin đầy 100% vài lần trong năm sẽ không ảnh hưởng nhiều đến bộ phận này.

Cách tốt nhất để sạc ô tô là sử dụng bộ sạc chậm tại nhà nhưng đừng ngại đến các trạm sạc nhanh khi di chuyển trên đường. Dòng điện công suất lớn và nhiệt độ cao kết hợp với sạc nhanh sẽ gây căng thẳng hơn cho pin, nhưng kinh nghiệm cho thấy pin xe hơi vẫn ở trạng thái tốt sau khi sử dụng bộ sạc nhanh thường xuyên.

Khi sử dụng trạm sạc nhanh, hãy nhớ rằng việc sạc 20% pin cuối cùng của EV có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn so với thời gian sạc từ 0% đến 80%. Đây là lý do tại sao chủ xe sạc pin thường xuyên sẽ tiết kiệm thời gian hơn so với việc làm cạn kiệt toàn bộ pin và cố gắng sạc đầy.

Với hầu hết các xe ô tô điện, tốt hơn hết chủ sở hữu nên sử dụng hệ thống định vị tích hợp, ngay cả khi bạn biết mình đang đi tới đâu. Bằng cách này, xe sẽ chuẩn bị trước pin để sạc nhanh. Đây là cách để điều chỉnh nhiệt độ pin phù hợp để có tốc độ sạc nhanh nhất, vì pin nguội sẽ mất nhiều thời gian để sạc hơn.

Với một chiếc xe điện, vấn đề không chỉ là cách bạn sạc mà còn là cách bạn lái xe. Tránh sử dụng giá đỡ hoặc hộp trên nóc xe vì những thứ này ảnh hưởng đến khí động học của chúng. Một chiếc ô tô điện rất thú vị khi tăng tốc, nhưng điều này cũng khiến xe "ngốn" pin hơn. Khi xe sắp hết pin, hãy cố gắng sử dụng phanh tái tạo càng nhiều càng tốt. Bằng cách này, rất nhiều năng lượng phanh được phục hồi để giúp xe có thể di chuyển được thêm một đoạn đường. Ô tô điện cũng có một số thủ thuật thông minh, chẳng hạn như chế độ lái xe ECO tiết kiệm pin hoặc khả năng lập trình các tuyến đường tiết kiệm năng lượng để điều hướng.

Tác giả: An Trần

Nguồn tin: Báo Tiền Phong