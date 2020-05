Lúc thịt lợn 20 nghìn đồng dân giải cứu, dịch bệnh lại phải gánh giá cao

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tại Hội thảo “Thịt lợn - Bình ổn giá vì quyền lợi người tiêu dùng” diễn ra sáng nay (15/5) tại Hà Nội.

Người tiêu dùng đang phải chịu mức giá thịt lợn cao dù trong thời điểm dịch bệnh

Theo Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, khi người chăn nuôi gặp khó khăn thì người tiêu dùng vào cuộc chia sẻ. Nhưng khi người tiêu dùng gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh thì chưa nhận lại được sự sẻ chia.

“Cách đây hơn 3 năm, phần lớn đầu ra sản phẩm chăn nuôi lợn xuất khẩu sang Trung Quốc, khi thương lái ép giá, lợn hơi xuống dưới 30 nghìn đồng/kg, thậm chí giữa năm 2017, giá rớt xuống còn trên 20 nghìn đồng/kg, người chăn nuôi lỗ nặng”, Chủ tịch Hội chia sẻ và thông tin thêm, thời điểm đó, người tiêu dùng đã tăng cường tiêu dùng thịt lợn để góp phần giải cứu cho người chăn nuôi giống như nông sản khác.

Thế nhưng hiện nay, khi gặp đại dịch, giá thịt lợn vẫn ở mức rất cao. Tại một số siêu thị trên đường Xuân Diệu (Hà Nội) ngày 15/5, giá thịt ba rọi lên tới 286 nghìn đồng/kg, sườn thăn 295 nghìn đồng/kg. Giá thịt tại các chợ dân sinh cũng ở mức 160 - 165 nghìn đồng/kg.

Trong khi đó, theo số liệu mà ông Hùng công bố, chi phí chăn nuôi tại các trang trại chỉ từ 35 nghìn đồng/kg. Căn cứ tổng sản lượng bán ra, về mặt lý thuyết, nếu giá lợn hơi xuất chuồng ở mức 60 nghìn đồng/kg, người chăn nuôi đang lãi 25 nghìn đồng/kg. Nếu tăng thêm 10 nghìn đồng, thì khu vực chăn nuôi lãi thêm 90 tỷ đồng/ngày.

Có thể thấy, vẫn còn dư địa để giảm giá bán lợn hơi, trên cơ sở đó giảm giá bán lẻ để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Nhiều người cho rằng, giá thịt lợn tăng do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi. Song, theo Bộ Nông nghiệp, dịch tả lợn đã được kiểm soát. Tổng đàn lợn vào đầu tháng 3/2020 đã đạt gần 24 triệu con, tăng hơn 2 triệu so với tháng 12/2019. Theo tính toán của Bộ, tổng sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng cả năm 2020 là 3,9 triệu tấn (tăng 18,4% so với năm 2019).

Tuy nhiên, giá lợn hơi chỉ là một phần quyết định giá bán lẻ thịt lợn. Theo thông tin từ cơ quan quản lý, sau dịch tả lợn Châu Phi, hầu hết toàn bộ con giống, lợn nái do các doanh nghiệp chăn nuôi nắm giữ. Giá bán lợn giống bị đẩy lên 2,5 - 3 triệu đồng/con, gấp 3 lần mức thông thường.

Không chỉ giá lợn giống, các chi phí cho thức ăn chăn nuôi, thú ý cũng tăng khiến chi phí sản xuất bị đẩy lên cao, dẫn đến giá lợn hơi luôn ở mức cao.

Do đó, theo ông Hoàng Văn Cường, Đại biểu Quốc hội, Phó Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân, chỉ một bộ phận người chăn nuôi được hưởng lợi. Rất nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ hiện nay đang tái đàn ồ ạt, điều này rất rủi ro trong dài hạn.

Ông Hoàng Văn Cường, Đại biểu Quốc hội, Phó Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân

“Bởi chi phí chăn nuôi đang cao, nhưng liệu 5 - 6 tháng nữa giá lợn có cao để bù đắp chi phí được không”, ông Cường nói và nhận định thêm, ngay cả các tiểu thương bán lẻ ngoài chợ cũng gặp khó khăn. Họ nhập cao thì giá bán ra cũng sẽ cao, nhưng giá cao thì bán sẽ ế, họ bị ảnh hưởng nhiều.

Từ thực trạng đó, ông Cường khẳng định, các khâu trung gia hiện nay đang quyết định nhiều đến giá thịt lợn. Mỗi khâu chỉ hưởng lợi 10% cũng đã ảnh hưởng vô cùng lớn tới giá thịt.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, bình quân quý 1/2020, giá thịt lợn tăng 58,8% so với cùng kỳ năm 2019, góp 2,47% trong mức làm phát 5,6% của quý 1/2020.

Tác giả Thế Hưng

Nguồn tin: Báo Dân trí