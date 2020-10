Lừa nạn nhân vào khách sạn hiếp dâm, cướp tài sản

Ngày 2/10, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Thành Trung (SN 1993), H.N.H (SN 2005), cùng ngụ quận 12; Nguyễn Thị Lý (SN 1998), quê Tây Ninh về các hành vi “Hiếp dâm, cướp tài sản và không tố giác tội phạm”.

Theo hồ sơ ban đầu, do không có tiền tiêu xài nên Trung nảy sinh ý định lừa đảo cướp tài sản của những người đang có nhu cầu thuê phòng trọ trên mạng xã hội.

Biết chị N (tên đã thay đổi, SN 1994, quê Bình Thuận, tạm trú quận 11) đang có nhu cầu thuê phòng trọ nên Trung chủ động nhắn tin, nói chuyện và hẹn chị N đi xem phòng.

Trung và chiếc xe của nạn nhân

Ngày 18/9, Trung điều khiển xe máy đến khách sạn trên đường TTN01 (phường Tân Thới Nhất, quận 12) thuê một phòng rồi gọi cho chị N đến xem. Chị N điều khiển xe tay ga đến điểm hẹn, Trung dẫn chị N lên khách sạn xem phòng rồi bất ngờ xô chị N ngã. Trung đánh chị N rồi bắt ép chị N quan hệ tình dục, chị N van xin và nói mình đang bị “đèn đỏ”. Trung kiểm tra thấy đúng sự thật nhưng không bỏ qua cho chị N mà bắt chị N phải thực hiện hành vi kích dục cho mình.

Sau khi thỏa mãn, Trung gọi điện cho H mang dây và khăn tắm đến trói, bịt miệng chị N lại. Trung kêu H chạy xe máy của mình về, còn lại trong phòng Trung lục người chị N lấy đi chiếc ĐTDĐ, chìa khóa chiếc xe tay ga của chị N sau đó bỏ trốn.

Chị N sau khi tự giải thoát đã đến Công an trình báo. Qua truy xét, Công an quận 12 đã bắt được Trung và các đồng phạm. Trung khai, sau khi cướp được tài sản, Trung đem về cùng bạn gái là Lý đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Dù biết những món đồ trên là do Trung phạm tội mà có nhưng Lý vẫn làm theo hướng dẫn của Trung.

Tác giả: Nghinh Phong

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân