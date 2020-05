Lừa bán phụ nữ đang mang bầu sang Trung Quốc

Ngày 18-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Thị Thúy (32 tuổi, xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) về tội mua bán người.

Bị can Lương Thị Thúy. Ảnh: HS.

Thúy có em gái là Lương Thị Tiên (27 tuổi) lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc. Tết Nguyên đán 2013, Tiên về quê rồi nói với Thúy rằng cần “kiếm và đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán lấy tiền”.

Thời điểm đó, L.T.H.N. (18 tuổi, xã Yên Na, huyện Tương Dương) có người chồng nghiện rượu, thường xuyên bạo hành. N. đang mang bầu, không chịu được đòn roi của chồng nên ly hôn rồi ôm con về nhà mẹ đẻ.

Gặp N., Thúy nói N. sang Trung Quốc làm ăn lương cao, có cuộc sống sung sướng. Tưởng thật nên tháng 1-2014 N. đã đồng ý đi theo Thúy ra Móng Cái (Quảng Ninh). Tại khu vực biên giới, Thúy bàn giao chị N. (đang mang bầu tháng thứ tư) cho một phụ nữ để đưa sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch rồi đến nhà Tiên.

Tiên bán N. cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 6,5 vạn nhân dân tệ (khoảng 200 triệu đồng). Sau đó, Tiên gửi 125 triệu đồng về Việt Nam cho Thúy, bảo Thúy đưa cho mẹ của N. 105 triệu đồng, còn lại 20 triệu đồng là tiền công của Thúy.

Sau một thời gian bị bán làm vợ ở Trung Quốc với cuộc sống tủi nhục, bị đánh đập, N. đã trốn về Việt Nam nhưng không dám tố cáo chị em Thúy.

Tháng 4-2020, Công an huyện Tương Dương có chuyên án điều tra đường dây đưa người sang Trung Quốc bán. Khi biết tin, N. đã hợp tác với ban chuyên án.

Hiện hồ sơ vụ án và bị can Thúy đã được Công an huyện Tương Dương chuyển lên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra.

Tác giả: Đ. Lam

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM