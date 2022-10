Lũ quét rạng sáng cuốn trôi cháu bé 4 tháng tuổi

Trận lũ cuốn trôi nhiều nhà dân

Sáng 2/10, trao đổi với PV Báo PNVN ông Vi Văn Mằn - Chủ tịch UBND xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) - cho biết: : "Trận lũ xảy ra vào rạng sáng nay trên địa bàn đã cuốn trôi một cháu bé 4 tháng tuổi ở bản Sơn Hà. Hiện bản này đang bị cô lập nên chính quyền địa phương chưa thể tiếp cận được vào hiện trường".

Theo đó, cháu bé bị lũ cuốn trôi là Mùa Ngọc Châu (4 tháng tuổi), con của vợ chồng anh Mùa Xuân Tình. Căn nhà của vợ chồng anh Mùa Xuân Tình bị cuốn trôi hoàn toàn.

Ngôi nhà của vợ chồng anh Mùa Xuân Tình bị sập hoàn toàn sau trận lũ quét (clip Hội LHPN tỉnh Nghệ An)

Như đã đưa tin, từ 01h sáng nay (2/10), trên địa bàn huyện miền núi Kỳ Sơn xảy ra mưa rất to, nước trên thượng nguồn từ các dãy núi cao ở xã Tây Sơn, Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn) dồn dập đổ về, gây lũ ống, lũ quét và ngập cục bộ nhiều nhà dân, cơ quan đóng trên địa bàn.

Lũ ống sáng nay nhấn chìm nhiều tài sản của người dân ở Kỳ Sơn

Báo cáo nhanh của UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), đến 10 giờ sáng 2/10, mưa lũ lớn đã làm chết 1 người ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ.

Mưa lũ đã làm cuốn trôi 15 ngôi nhà của người dân ở xã Tà Cạ (bản Bình Sơn: 3 nhà, Cầu Tám: 2 nhà, Hòa Sơn: 10 nhà). 50 nhà bị ngập, trong đó 4 nhà ngập nặng. 50 ngôi nhà của người dân bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ và Khối 1, thị trấn Mường Xén bị ngập, trong đó có 4 nhà ngập nặng.

Tác giả: Quỳnh Nga

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam