Lũ dâng tận nóc nhà, nhiều làng mạc chìm sâu trong nước

Hàng ngàn ngôi nhà ngập trong nước lũ

Đến sáng nay (9/10), nhiều thôn tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã chìm trong biển nước. Đặc biệt tại thôn 3 của vùng “rốn lũ” này, nước đã dâng tận nóc nhà.

Theo thống kê, đã có hơn 300 căn nhà bị ngập sâu. Hiện người dân tại Tân Hóa đang tránh lũ trên các nhà nổi.

Cả ngôi làng chỉ còn nhìn thấy mái nhà.

Không chỉ Tân Hóa, trong sáng nay, lũ lên nhanh cũng đã gây ngập tại nhiều làng mạc của Quảng Bình. Tại huyện Tuyên Hóa, nước sông Gianh đổ về cũng đã cô lập 382 hộ dân tại các xã Đức Hóa, Ngư Hóa, Thạch Hóa, Lâm Hóa.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện này này đã chỉ đạo các địa phương di dời dân, lên phương án vận động, tổ chức di dời 430 hộ với 1.600 khẩu có nguy cơ ngập lụt sâu và bị sạt lở đất tại các xã Đức Hóa, Thạch Hóa.

Còn tại huyện Lệ Thủy, mực nước trên sông Kiến Giang đã lên đến 13,52m. Các hồ chứa, đập dâng bình quân đạt ở ngưỡng tràn và gần tràn. Mưa lũ khiến nhiều thôn, bản bị cô lập, chia cắt không đi lại được, có một số tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng.

Nước lũ dâng từ 0,5 đến 1m tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy.

Dọc 2 bên bờ sông Kiến Giang và một số điểm quanh sông Rào Ngò, nước đã ngập sâu từ 0,5 đến 1m, tổng số hộ dân bi ngập do lũ khoảng trên 600 hộ, tập trung ở xã Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy, Trường Thủy, An Thủy, Lộc Thủy, Sơn Thủy, Dương Thủy…

Nước sông Kiến Giang lên nhanh, chảy xiết cũng khiến chiếc cầu phao dân sinh nối từ xã An Thủy qua xã Lộc Thủy bị cuốn trôi.

Lũ dâng cao cũng gây ngập và chia cắt nhiều địa phương tại Quảng Bình.

Tại huyện Quảng Ninh, toàn huyện này có trên 2.831 căn nhà ngập từ 0,5 - 1m, trong đó nhiều nhất là xã Hiền Ninh (1.000 căn), Duy Ninh (846 căn ) và 7 bản bị chia cắt chưa thống kê cụ thể.

Nước lũ dâng cao, cũng cô lập 8 bản ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch và gây ngập nhiều nhà dân tại huyện Quảng Trạch.

Nhiều tuyến đường tại Quảng Bình bị sạt lở.

Theo dự báo, tại Quảng Bình sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cũng đã yêu cầu các địa phương sẵn sàng ứng phó với mưa lũ đang diễn biến phức tạp trong toàn tỉnh; đồng thời chủ động thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” để giảm thấp nhất thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Đến thời điểm hiện tại, Quảng Bình đã di dời 263 hộ dân với 832 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Một số hình ảnh mưa lũ tại Quảng Bình:

Nước lũ dâng cao tại huyện Lệ Thủy.

Lũ nhấn chìm nhiều căn nhà tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa.

Tác giả: Tiến Thành

Nguồn tin: Báo Dân trí