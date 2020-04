Lợn ngoại tràn siêu thị giá cực rẻ, thịt nội bất chấp đẩy giá cao chót vót

Trong khi thịt lợn nhập khẩu giá cực rẻ thì thịt lợn trong nước "nhảy" giá từng ngày.

Sau một tuần giảm giá theo yêu cầu của các cơ quan chức năng, giá lợn hơi không những không giảm mà ngược lại tăng giá chóng mặt, nhất là ở khu vực miền Bắc, giá lợn hơi tăng gần như cao nhất cả nước.

Tại Hà Nội những ngày gần đây, giá thịt lợn móc hàm có xu hướng tăng lên trên mức 120.000 đồng/kg. Còn ở Thái Bình, giá lợn hơi hiện đang ở mức 93.000 đồng/kg, mức giá này chỉ đứng sau Hà Nội. Một số tỉnh khác như Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Hà Nam và Nam Định mặc dù có giá lợn hơi thấp hơn, 88.000 đồng/kg, nhưng mức này cũng ở ngưỡng khá cao so với thời điểm tuần trước.

Giá lợn hơi tăng khiến giá thịt thành phẩm cũng tăng theo. Tại TP Hà Nội, giá thịt lợn ở các chợ truyền thống phổ biến mức 110.000-170.000 đồng/kg. Còn giá thịt lợn ở siêu thị, cửa hàng tiện lợi được bán với mức giá cao hơn. Khảo sát của PV trong ngày 19/4 tại siêu thị lớn, thịt lợn sạch loại nạc vai có giá 180-240.000 đồng/kg, sườn 250-310.000 đồng/kg, ba chỉ từ 180-260.000 đồng/kg, chân giò heo rút xương 200.000 đồng/kg…

Không chỉ riêng TP Hà Nội, giá thịt lợn tại các địa phương cũng tăng mạnh. Như TP Cần Thơ, giá thịt lợn các loại ở chợ trung tâm TP trung bình từ 160.000–200.000 đồng/kg. Cụ thể, giá bán lẻ thịt ba chỉ và nạc đùi ở mức 150.000-170.000 đồng/kg; sườn non 190.000-200.000 đồng/kg. Tại một số siêu thị và cửa hàng tiện ích, giá thịt lợn được bán cao hơn, sườn non từ 250.000-269.000 đồng/kg, nạc đùi từ 150.000-155.000 đồng/kg, thịt ba chỉ khoảng trên dưới 170.000 đồng/kg.

Một số tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, giá thịt lợn cũng đã tăng trung bình từ 10-15.000 đồng/kg so với cách đây 1 tuần. Ở Hà Tĩnh, giá thịt mông, ba chỉ, cao nhất khoảng 160.000 đồng/kg; ở Nghệ An, các loại thịt có giá từ 140.000-170.000 đồng/kg...

Lý giải nguyên nhân khiến giá thịt heo tăng mạnh trong 1 tuần gần đây, các chủ kinh doanh cho biết do nguồn cung thiếu hụt, gần đây giá heo tại nhiều địa phương trong nước đã tăng mạnh do nguồn cung giảm sau dịch bệnh tả heo châu Phi và thời điểm này lượng heo tái đàn còn hạn chế.

Ở các tỉnh vùng ĐBSCL, giá lợn hơi loại 1 được các trang trại, hộ chăn nuôi bán cho thương lái ở mức 77.000-85.000 đồng/kg, tăng từ 5.000-13.000 đồng/kg so với những ngày đầu tháng 4/2020. Đặc biệt, trong hơn một tuần trở lại đây, giá lợn hơi lại tiếp tục tăng lên mức 90.000 đồng/kg.

Các tiểu thương ở chợ cho biết, đầu tháng 4/2020, thịt lợn móc hàm lấy từ các lò mổ giá chỉ ở mức 110.000 – 115.000 đồng/kg, nhưng khoảng 1 tuần trở lại đây, các lò mổ đã tăng giá lên mức 125.000 đồng/kg.

“Khoảng 1 tuần trở lại đây, giá thịt lợn hơi tại các lò mổ bắt đầu tăng trở lại, giá lợn móc hàm tôi lấy tại lò mổ đã 120.000 đồng/kg, thì giá thịt về chợ chắc chắn phải cao hơn. Không những thế, giá lợn còn tăng theo từng ngày”, một tiểu thương ở chợ Thanh Trì (Hà Nội) nói.

Nhiều chủ trại nuôi lợn cho biết, do dịch tả lợn châu Phi xảy ra vừa qua khiến họ bị thiếu con giống chưa kịp tái đàn thì lại gặp ngay đợt dịch Covid-19 khiến giá thức ăn tăng lên, nhiều chủ chăn nuôi gặp khó khăn, số lượng lợn xuất chuồng giảm khá lớn, có nơi mất hơn một nửa.

Thịt lợn nhập khẩu giá rẻ chỉ bằng 1 nửa giá trong nước, bán đầy siêu thị

Nhằm bình ổn giá thịt lợn trong nước ngày càng tăng cao, nhiều siêu thị đã nhập khẩu thịt lợn về với giá "mềm" để giúp người tiêu dùng có sự lựa chọn.

Tại hệ thống siêu thị Big C ở Hà Nội, từ ngày 18 - 26/4, Big C giảm giá 34% cho sản phẩm thịt lợn nhập khẩu từ Ba Lan, Canada... Theo đó, giá sườn chỉ còn 119.000 đồng/kg; thịt ba chỉ còn 149.000 đồng/kg; thịt thăn 146.000 đồng/kg;...

Tại một số siêu thị ở Hà Nội, theo khảo sát của PV, thịt lợn Nga đang được bán với giá dao động từ 80.000-160.000 đồng/kg tùy loại. Cụ thể: sườn non khoảng 125.000 đồng/kg; thịt ba chỉ khoảng 160.000 đồng/kg; thịt nạc vai khoảng 85.000 đồng/kg...nhiều người tiêu dùng đã mua sử dụng và bước đầu phản hồi khả quan về chất lượng.

Báo cáo của các Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thuộc Cục Thú y, trong hơn 3 tháng đầu năm 2020, đã có hơn 46.400 tấn thịt lợn và sản phẩm thịt lợn được nhập khẩu vào Việt Nam, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, lần lượt số lượng thịt lợn và sản phẩm thịt lợn nhập khẩu từ Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Hoa Kỳ và Nga.

Hiện có khoảng hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam nhập thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn để bổ sung nguồn cung thịt lợn trong nước đang thiếu.

