Lợi nhuận gộp Masan Group tăng trưởng 53% trong 6 tháng năm 2020

Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên (ĐHĐCĐTN) 2020, The CrownX (“TCX”) là nền tảng tiêu dùng – bán lẻ tích hợp có sứ mệnh thúc đẩy quá trình hiện đại hóa lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam. TCX hướng đến việc tích hợp các sản phẩm đột phá, các phát kiến đa dạng và mạng lưới điểm bán lớn nhất trên cả nước.

Trong giai đoạn 1, trọng tâm của The CrownX là xây dựng nền tảng phục vụ các mặt hàng nhu yếu phẩm có khả năng mở rộng quy mô. Đây sẽ là cơ sở để The CrownX phát triển hệ sinh thái các “point of life” (POL) kết hợp xuyên suốt online và offline, phục vụ tốt hơn nữa các nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng như nhu yếu phẩm, dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khỏe và giải trí.

Ông Danny Le - CEO Masan Group.

TCX đạt doanh thu 12.592 tỷ đồng trong quý 2/2020 và 25.848 tỷ đồng vào nửa đầu năm 2020, tỉ lệ tăng trưởng lần lượt là 20,5% và 26,8%.

Trong Quý 2/2020, Masan đã hoàn tất mua thêm 12,6% cổ phần của TCX với tổng giá trị tiền mặt là 862 triệu USD, khẳng định niềm tin của Ban Điều Hành về tiềm năng mạnh mẽ của TCX trong tương lai.

Mảng kinh doanh thịt của Masan MEATLife (MML) tiếp tục mở rộng quy mô và cải thiện hiệu quả vận hành. Doanh thu từ thịt của MML đạt 1.055 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2020 với đà tăng trưởng 32,7% trong Quý 2/2020 so với quý 1/2020.

Mảng B2C tăng trưởng tốt do người tiêu dùng ngày càng đón nhận sản phẩm thịt mát MEATDeli.

Các phát kiến mới ở nhiều ngành hàng như gia vị, nước uống tăng lực và thịt chế biến là những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ.

Hiện nay, 40% lượng thịt của MML được thu mua từ các bên thứ ba đáp ứng yêu cầu chất lượng và theo giá thị trường, điều này khiến lợi nhuận bị ảnh hưởng do giá thịt lợn hơi hiện nay đang ở mức cao kỷ lục. MML đang tìm các giải pháp thay thế mang tính chiến lược để xây dựng mô hình chuỗi cung ứng bền vững hơn. Tuy nhiên, Ban Điều Hành tin tưởng rằng giá thịt lợn hơi sẽ quay trở lại mức bình thường trong 6-12 tháng tới khi tổng đàn lợn đã tăng 30% vào tháng 4/2020 so với tháng 12/2019.

Vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Techcomback tiếp tục gặt hái các kết quả kinh doanh nổi bật. Lợi nhuận trước thuế tăng 19,0% đạt 6.738 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2020 so với mức 5.662 tỷ đồng vào nửa đầu năm 2019.

Hệ thống siêu thị VinMart, VinMart+ cung ứng các nhu cầu thiết yếu của người dân trong suốt mùa dịch.

Dây chuyền nhà máy hiện đại của Masan High-Tech Materials.

Masan High-Tech Materials (“MHT”), trước đây là Masan Resources (mã giao dịch tại HNX-UPCoM là “MSR”) bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các biện pháp đóng cửa nền kinh tế toàn cầu do đại dịch COVID-19.

Doanh thu thuần quý 2/2020 được duy trì so với quý 2/2019 với đóng góp doanh thu 1 tháng (486 tỷ đồng) từ thỏa thuận sáp nhập nền tảng kinh doanh vonfram toàn cầu của H. C. Starck (“HCS”). Thỏa thuận hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi của MSR từ nhà chế biến vonfram sơ cấp trở thành nền tảng vật liệu công nghệ cao toàn cầu.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Masan Group.

Trọng tâm của Ban Điều Hành trong nửa cuối năm 2020 sẽ là hoàn tất việc tích hợp, phát triển chuỗi cung ứng và mô hình bán hàng để tạo ra nguồn tiền bền vững qua các chu kỳ giá vonfram. Ban Điều Hành dự kiến các kết quả sẽ rõ nét hơn, chậm nhất là trong quý 4/2020 và quý 1/2021.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Masan Group cho biết: “Dù đã chuyển đổi thành công nhiều ngành hàng FMCG, hiện nay các sản phẩm của Masan mới chỉ phục vụ 1% chi tiêu tiêu dùng của người Việt. The CrownX là bước đi chiến lược để mang đến thay đổi toàn diện trong lĩnh vực nhu yếu phẩm, xét cả về sản phẩm lẫn dịch vụ. Masan đặt mục tiêu phục vụ các nhu cầu thiết yếu cho ít nhất 50 triệu người tiêu dùng, đồng thời, tăng thị phần trong chi tiêu tiêu dùng lên mức 25%. Nhu yếu phẩm là nền tảng ban đầu để phụng sự các nhu cầu cơ bản của người tiêu dùng, xa hơn là tài chính và các nhu cầu xã hội như kết nối, giải trí”./.

