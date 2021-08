Lời khai của gã đàn ông "điên tình" sát hại người yêu cũ 19 tuổi dã man

Chiều 30/8, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, đang tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm Nguyễn Đức Hiếu (29 tuổi, quê ở thôn Thanh Lang 3, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), hung thủ sát hại chị N.T.T.H (19 tuổi, quê xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) tại căn phòng trọ trên địa bàn vào tối 29/8.

Trước đó, khoảng 21h30 tối 29/8, người dân sống tại dãy trọ tổ 9 phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) nghe tiếng kêu cứu phát ra từ phòng trọ số 4. Khi mọi người chạy đến xem thì hoảng hồn phát hiện đối tượng Hiếu đang dùng dao sát hại chị H.

Nhận được tin báo, Công an quận Cẩm Lệ đã lập tức có mặt bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đức Hiếu khi đối tượng đang ở trong phòng trọ của mình. Còn chị H dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Hiếu khai nhận, mình từ Quảng Bình vào Đà Nẵng làm thợ cơ khí tại một công ty trước cổng KCN Hòa Cầm đã 4 năm nay. Tháng 10/2020, Hiếu có quen với chị N.T.T.H (19 tuổi, đã trải qua 1 đời chồng và có 1 con gái nhỏ) và giữa 2 người nảy sinh tình cảm yêu đương.

Đối tượng Nguyễn Đức Hiếu tại cơ quan Công an.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, giữa Hiếu và chị H đã xảy ra mâu thuẫn. Đến ngày 22/8/2021, chị H nhắn tin đòi chia tay nhưng Hiếu không trả lời. Trong thời gian này, chị H đã đưa bạn trai mới về dãy trọ và có những hành động thân mật trước mặt Hiếu. Chứng kiến những cử chỉ trên, Hiếu tức tối, nảy sinh ý định tìm cách giết người yêu cũ.

Khoảng 21h40 tối 29/8, trong cơn "điên tình", Hiếu cầm dao nhọn qua phòng của người tình nhưng không thấy chị H nên đối tượng nép sau cánh cửa để "mai phục".

Khoảng 10 phút sau, chị H vừa mở cửa bước vào phòng trọ thì bất ngờ bị Hiếu ôm chặt từ phía sau và dùng dao cứa vào cổ. Bị tấn công bất ngờ, chị H kêu cứu và cầu xin, nhưng Hiếu đã chạy lại đóng chặt cửa rồi tiếp tục sát hại nạn nhân dã man.

Khi thấy nạn nhân nằm bất động bên dưới nền nhà bê bết máu, Hiếu mang theo hung khí chạy về phòng trọ số 2 rồi đóng cửa lại và tự tay cắt cổ tự sát. Tuy nhiên, do vết thương nhẹ nên gã đàn ông này không chết.

Được biết, trước khi gây án, Hiếu chưa có vợ con, cũng chưa có tiền án, tiền sự.

Hiện, vụ việc đang được Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Cẩm Lệ phối hợp với Đội Điều tra Tổng hợp, Đội Kỹ thuật Hình Sự Công an quận Cẩm Lệ và Công an TP Đà Nẵng tiếp tục làm rõ.

