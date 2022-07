Loạt cán bộ 'dính chàm' trong vụ trục lợi từ các chuyến bay giải cứu

Trong nước

Quá trình điều tra mở rộng vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 6 bị can. Trước đó đã có hàng loạt bị can liên quan đến vụ án bị khởi tố, bắt tạm giam.