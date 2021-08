Lộ nguyên nhân vụ sát hại người cùng xóm, phân thi thể nhét vào miệng cống

Ngày 15/8, một lãnh đạo Công an huyện Ứng Hoà (Hà Nội) thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ứng Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người, cướp tài sản và Quyết định Tạm giữ hình sự đối với Vương Văn Đoàn (SN 1991; trú thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội; nghề nghiệp lao động tự do) về hành vi Giết người, cướp tài sản.

Đoàn là đối tượng sát hại anh Đ. (SN 1982; cùng trú thôn Dũng Cảm), rồi phân thi thể anh Đ., cho vào bao tải, ném xuống ao phi tang gây chấn động dư luận.

Nghi phạm Vương Văn Đoàn

Theo tài liệu điều tra, vào hồi 10h ngày 11/8, Công an huyện Ứng Hòa nhận được tin trình báo của chị Vũ Thị H. (SN 1984; trú thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú) về việc chồng chị là anh Nguyễn Trung Đ. đi khỏi nhà từ 19h10 ngày 9/8/2021 đến nay chưa về, gia đình không liên lạc được.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Ứng Hòa đã tiến hành rà soát các thông tin để xác minh làm rõ.

Thấy có dấu hiệu của vụ án hình sự, Công an huyện Ứng Hòa báo cáo Công an Thành phố và Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp điều tra, làm rõ.

Đến 9h ngày 13/8, Cơ quan Điều tra Công an huyện Ứng Hòa đã triệu tập Vương Văn Đoàn đến trụ sở Công an huyện để làm việc.

Tại cơ quan Công an, lúc đầu đối tượng quanh co, tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tập trung đấu tranh với những nghi vấn, bất minh, cuối cùng, đối tượng Vương Văn Đoàn đã phải khai nhận về hành vi Giết người, cướp tài sản dã man của mình.

Theo đó, tháng 7/2021, Đoàn đặt 1 sợi dây chuyền bạc cho anh Đ. để vay số tiền 4 triệu đồng. Do không muốn trả tiền và muốn lấy lại sợi dây chuyền, đồng thời muốn chiếm đoạt thêm tiền nên đối tượng gọi điện cho anh Đ., nói muốn cầm cố chiếc xe máy của mình để chuộc lại sợi dây chuyền bạc và vay thêm tiền.

Sau khi thỏa thuận xong, Đoàn điều khiển chiếc xe máy Air Blade, màu trắng, BKS 29Y2-608.84, đi đến đầu xóm gặp anh Đ., rồi lại nhờ anh này chở mình về trang trại (nhà đối tượng) để tiện giao dịch.

Đến nơi, đối tượng đưa anh Đ. đi sâu vào bên trong trang trại. Tại đây, anh Đ. đồng ý việc “cắm” xe 25 triệu đồng, nhưng trừ 4 triệu đồng chuộc dây chuyền đã cầm cố trước đó và cắt “phế” 8 trăm nghìn đồng; sau đó đếm 20 triệu hai trăm nghìn đồng đưa cho Đoàn cùng sợi dây chuyền bạc, còn đối tượng thì đưa chìa khóa xe máy cho anh Đ.

Vừa cầm tiền, đối tượng vừa nói: “Sao cắt phế nhiều thế”, rồi hai bên cãi nhau gay gắt. Sau đó, anh Đ. quay lưng định ra lấy xe máy đi về.

Ngay lập tức, Đoàn rút con dao rựa giấu sẵn trong đống rơm, từ phía sau chém anh Đ. Anh Đ. bỏ chạy hô "cướp, cướp", nhưng bị đối tượng túm áo, giật ngã ngửa xuống đống gạch vụn trên nền đường, rồi dùng hai tay bóp miệng và dập đầu nạn nhân xuống đống gạch.

Quá trình giằng co, cả 2 bị lăn xuống vệ sông. Đoàn đã dìm nạn nhân xuống nước tử vong, rồi kéo nạn nhân sang bên khu vực ao cá, dùng tấm vải bạt quấn thi thể dìm xuống nước, lấy gạch đè lên, sau đó về nhà ngủ.

Chiều 10/8/2021, người nhà anh Đ. đến trang trại của Đoàn hỏi về anh nhưng đối tượng trả lời không thấy. Đến 19h cùng ngày, do trời mưa lớn, đối tượng sợ thi thể anh Đ. sẽ nổi lên nên đã phân thi thể cho vào bao tải, nhét vào hai miệng cống của trang trại để che giấu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ số tiền 20 triệu trong lọ nhựa, đối tượng chôn xuống đất, gần nhà; thu sợi dây chuyền bạc đối tượng giấu trong bể nước nhà vệ sinh ở khu trang trại; thu giữ chiếc xe máy Air Blade, màu trắng, BKS 29Y2-608.84 và các vật dụng gây án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ứng Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người, cướp tài sản và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Vương Văn Đoàn về hành vi Giết người, cướp tài sản.

Tác giả: Văn Huế

Nguồn tin: Báo Giao thông