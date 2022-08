Lộ diện cặp nam nữ trong vụ 42 người trốn khỏi casino Campuchia

Liên quan đến vụ 42 người trốn casino bơi về Việt Nam, chiều 20/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi), cùng ngụ tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú về hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định, trong số 42 người trốn khỏi casino ở Campuchia bơi qua sông về Việt Nam, Lệ cùng Danh đưa trót lọt 6 người xuất cảnh trái phép.

Nguyễn Thị Lệ (Ảnh: Tiến Tầm).

Lệ khai nhận, tháng 5 vừa qua, chị ta được một người đàn ông không rõ lai lịch câu móc tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam qua Campuchia,

Người phụ nữ này sau đó kết nối với Danh tham gia đón khách xuất cảnh, chở đến bến sông bờ Việt Nam để giao cho Lệ đưa sang Campuchia.

Đối tượng Lê Văn Danh (Ảnh: Tiến Tầm).

Theo thỏa thuận với người đàn ông không rõ lai lịch, khi đưa khách trót lọt qua Campuchia, Lệ và Danh được trả công 100.000 đồng/người.

Ngoài việc đưa 6 người trong vụ 42 người trốn casino bơi về Việt Nam, Lệ nhận cùng Danh đưa trót lọt nhiều lần, nhiều người xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Những lao động này đều sang làm trong các casino.

Vụ việc đang được cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.

