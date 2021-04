Lộ chuyện ‘giường chiếu’ với 2 bé gái, gã đàn ông đến công an đầu thú

Ngày 31/3, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) xác nhận đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Hiếu (35 tuổi) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em và giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Minh Hiếu sống như vợ chồng với chị H.T.M.T (36 tuổi) cùng con gái riêng của vợ là L.T.T.T (14 tuổi) tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một khoảng 4 năm nay.

Trong thời gian này, Hiếu nhiều lần hiếp dâm bé T. Ngoài ra, Hiếu còn thực hiện hành vi đồi bại đối với bé H.T.M.V. (11 tuổi, cháu họ của vợ hờ). Trong các lần thỏa mãn dục vọng, Hiếu đều đe dọa nạn nhân không được kể với ai nếu không sẽ đánh.

Lần đây nhất (sáng 29/3), khi bé V. đang ở nhà một mình thì Hiếu dùng vũ lực hiếp dâm bé. Bé V. sau đó đã kể lại sự việc với người thân.

Tối cùng ngày sau khi biết chuyện, người thân của hai bé đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Hiếu. Công an phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) lập tức đưa các bị hại đi giám định pháp y để xác định hành vi xâm hại trẻ em. Đến sáng 30/3, Hiếu đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền Phong