Lĩnh án tử vì buôn “cái chết trắng”

Theo hồ sơ vụ án, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Công an TP Thanh Hoá đã phá Chuyên án 521N, bắt quả tang đối tượng Đoàn Văn Nam đang bán ma tuý cho các đối tượng đến từ TP Thanh Hoá.

Tại chỗ, lực lượng phòng chống tội phạm ma tuý Công an TP Thanh Hoá thu giữ 15 gói ma tuý tổng hợp dạng đá và ketamie có tổng trọng lượng 1 kg và nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán ma tuý.

Bị cáo Nam lĩnh án tử vì buôn ma túy



Để che dấu hành vi phạm tội, Nam thuê ngôi nhà 2 tầng kín cổng cao tường ngay sát cạnh quốc lộ 1A tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, lắp camera giám sát nhiều phía để quan sát và nuôi nhiều loại chó dữ để cảnh giới, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Chiều 13/5/2021, khi phát hiện lực lượng Công an đột kích vào nhà, Nam đã thả số chó dữ ra để tấn công, cắn nhiều lần vào tay, đùi của 2 đồng chí trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý Công an TP Thanh Hoá, làm 2 đồng chí bị thương. Tuy nhiên với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng phòng chống ma tuý Công an TP Thanh Hoá vẫn quyết tâm bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Nam đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét toàn diện, khách quan vụ án, HĐXX tuyên phạt Đoàn Văn Nam mức án tử hình.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: Báo Công lý