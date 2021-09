Leo lên nóc xe công an ngồi, 'chị đại mặc đồ hoa' khiến 3 cán bộ phải hợp sức 'bế xuống'

Your browser does not support the video tag.

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn video quay cảnh một người phụ nữ không đeo khẩu trang còn làm loạn trên đường. Đoạn video cho thấy, một người phụ nữ mặc đồ hoa cầm một chiếc thẻ trên tay rồi múa may quay cuồng, nói linh tinh gì đó không rõ.

Không chỉ vậy, “chị đại” này còn giật cả khẩu trang ra. Thấy vậy, một chiến sĩ dân quân đã đưa khẩu trang cho người phụ nữ đeo vào nhưng chị ta vẫn dứt khoát từ chối, tiếp tục làm loạn lên.

Chị đại không đeo khẩu trang còn làm loạn.

Khi được lực lượng chức năng yêu cầu đi theo để làm việc thì người này hét lớn lên: “Từ từ”. Mãi một lúc sau, “chị đại” mới chịu đeo khẩu trang vào và đi ra xe chuyên dụng của cảnh sát.

Thế nhưng, khi leo lên thùng xe, người phụ nữ lại đứng trên đó, giơ cao chiếc thẻ trên tay lên rồi nói năng linh tinh. Khi được dân quân yêu cầu ngồi xuống, chị ta lại leo lên thẳng nóc xe ngồi.

Người phụ nữ leo lên nóc xe công an ngồi.

Dù được mọi người khuyên can nhưng “chị đại đồ hoa” vẫn chễm chệ ngồi trên đó. “Chở tôi đi đâu, làm gì? Ủa bây giờ chở đi không?”, người phụ nữ hét lớn. Không còn cách nào khác, 3 chiến sĩ dân quân phải hợp sức bế người phụ nữ này xuống.

3 chiến sĩ dân quân phải hợp sức bế người phụ nữ này xuống.

Chưa rõ vụ việc xảy ra ở đâu, khi nào và sau đó người phụ nữ này sẽ bị xử lý như thế nào nhưng hành động của chị ta khiến dân mạng vô cùng ngán ngẩm. Một số người cho rằng có lẽ người phụ nữ này không bình thường về tâm lý nên mới làm ra hành động như vậy, trong khi đó số khác lại thương lai cho lực lượng chức năng khi gặp phải những trường hợp khó đỡ như vậy.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn