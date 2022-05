Lễ mít tinh hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5

Các đại biểu tham dự lễ mít tinh

Ngày Thế giới không khói thuốc lá năm nay được Tổ chức Y tế thế giới lựa chọn chủ đề “Thuốc lá – mối đe dọa tới môi trường của chúng ta”. Thông qua chủ đề này, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các quốc gia thúc đẩy các hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của sử dụng thuốc lá tới môi trường, không hút thuốc lá để hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe. Các biện pháp bao gồm cấm tiếp thị và quảng cáo thuốc lá, thúc đẩy việc đóng gói thuốc lá bằng bao bì trơn theo chuẩn mực chung, tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá và thực hiện môi trường không khói thuốc ở những nơi công cộng và nơi làm việc trong nhà.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm. Trong đó, hơn 7 triệu người tử vong do sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong do hút thuốc lá thụ động. Hút thuốc lá cũng là một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và làm tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh về đường hô hấp.

Tại Nghệ An, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, các hoạt động xây dựng nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế, khu du lịch, khách sạn, nhà hàng không khói thuốc được triển khai nhân rộng. Lãnh đạo UBND các cấp đã có sự quan tâm hơn đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá thông qua sự chỉ đạo mạnh mẽ, sự phân công trách nhiệm rõ ràng cho các Sở, ban, ngành và tổ chức, cá nhân liên quan.

Tuy vậy, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Nghệ An hiện cũng còn gặp nhiều khó khăn do vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức hút thuốc lá không đúng nơi quy định, đặc biệt là tại cơ quan, công sở khiến hiệu quả của việc tuyên truyền về tác hại của thuốc lá vẫn còn hạn chế; một số người dân còn chưa nhận thức được mức độ tổn thất to lớn về sức khoẻ, kinh tế và môi trường do thuốc lá gây nên, đặc biệt, chưa thấy được tác hại của thuốc lá là nguyên nhân dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hiểm.

Đồng chí Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh phát biểu

Thay mặt Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh, đồng chí Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm của UBND các cấp, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị; đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào hương ước, quy ước tại thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và giáo dục các tầng lớp nhân dân về phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, tâm lý, tập quán đối với việc hút thuốc, đặc biệt là hút thuốc nơi công cộng và các tác hại của thuốc lá điếu và các sản phẩm mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha... Việc tuyên truyền, vận động phải sâu sát, cụ thể, được tổ chức thường xuyên, liên tục và lâu dài thông qua nhiều phương pháp phù hợp với từng đối tượng, vùng, miền và đảm bảo đến được với mọi tầng lớp nhân dân. Tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành hoặc lồng ghép việc kiểm tra thực hiện Luật phòng, chống tác hại thuốc lá vào chương trình, kế hoạch kiểm tra của các cơ quan, tổ chức theo quy định. Tiếp tục đề xuất những giải pháp phù hợp với tình hình mới trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Ngay sau lễ mít tinh, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, địa phương, các đoàn viên thanh niên của Sở Y tế, Trường Đại học Y khoa Vinh đã tham gia diễu hành trên các tuyến phố chính của TP Vinh

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn