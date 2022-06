'Lật tung' quán game tại Thanh Hóa tìm Triệu Quân Sự

- Ngày 3/6/2020, cán bộ quản lý Trại giam T10 cho phạm nhân ra ngoài tắm nắng. Lợi dụng lúc giám thị sơ hở, Triệu Quân Sự phá hàng rào kẽm gai, trèo ra bên ngoài rồi trốn thoát về hướng quốc lộ 1. Sau 2 tuần ròng rã truy bắt, tối 18/6/2020, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đã bắt được Triệu Quân Sự tại tiệm Internet tại phường An Mỹ, TP Tam Kỳ. Triệu Quân Sự đến quán internet này và lập tài khoản để chơi game từ ngày 14/6. Suốt 4 ngày, hắn gọi đồ ăn, nước uống và ngủ lại luôn trong quán này để 'cày' game cả ngày lẫn đêm. - Rạng sáng 8/11/2015, Sự cùng một phạm nhân khác tên Tuấn cưa song sắt, trèo tường trốn trại giam Quân sự khu vực miền Trung, đóng ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đến ngày 15/12/2015, Cục cảnh sát truy nã tội phạm của Bộ Công an phối hợp với công an địa phương phát hiện Sự tại một quán Internet ở tỉnh Bắc Ninh.