Lật mặt Hiếu "tóc dài" chuyên lừa đảo qua mạng

Trước đó, trong các ngày 02, 03 và 04-11, Phòng ANM&PCTPCNC Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an TX.Quảng Trị và Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh, điều tra, làm rõ Phan Thành Hiếu (SN 1993, ngụ KP4, P1, TX.Quảng Trị; tạm trú huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) có hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng".

Theo điều tra, Hiếu sử dụng tài khoản Facebook mang tên "Yến Nguyễn" để nhắn tin và đề nghị một số bị hại truy cập và đường link do Hiếu tạo ra (được đăng dưới phần bình luận). Sau khi bị hại nhập tên đăng nhập, mật khẩu tài khoản Internet Banking, mã OTP, Hiếu thu thập và sử dụng các thông tin trên để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng sau đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Bị can Phan Thanh Hiếu

Hiếu còn hack tài khoản Facebook của một số người và sử dụng tài khoản Facebook chiếm được để kêu gọi ủng hộ, nhắn tin vay, mượn tiền của nhiều người. Từ đầu 2022 đến lúc bị phát hiện, bằng phương thức thủ đoạn trên, Hiếu đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của hàng chục người trên cả nước. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Hiếu chuyển đến tài khoản Ngân hàng VP Bank mang tên "PHAN THANH HIEU".

Lực lượng Công an tại Quảng Trị đã bàn giao vụ việc, đối tượng, tang vật đến Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) để xử lý. Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thành Hiếu. Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo, người dân đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn tương tự và nếu có thông tin liên quan đến vụ án trên, bị đối tượng lừa đảo và chuyển tiền đến tài khoản VP Bank số 10128091993 mang tên "PHAN THANH HIEU" cần cung cấp thông tin, liên hệ đến Phòng ANM&PCTPCNC Công an tỉnh Quảng Trị, SĐT: 069.4120.114 để được hướng dẫn giải quyết.

Tác giả: Hoàng Quân

Nguồn tin: congan.com.vn