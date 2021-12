Lật ghe giữa hồ chứa nước, 1 người chết

Sáng nay, ông Đỗ Văn Nhi (68 tuổi) cùng ông Nguyễn Tân (51 tuổi) cùng trú thôn Thủy Yên Thượng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc dùng ghe băng qua hồ chứa nước Thủy Yên để khai thác mây rừng.

Khi trên đường chở mây về, ghe đi đến giữa lòng hồ Thủy Yên, xã Lộc Trì thì bị lật ghe khiến cả 2 người bị chìm xuống nước. Phát hiện sự việc, người dân gần đó đã đến ứng cứu và đưa được ông Nguyễn Tân vào bờ, còn ông Đỗ Văn Nhi bị mất tích.

Lật ghe ở hồ thủy lợi khiến 1 người tử vong

Đến 16 giờ 30 phút chiều nay, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và chính quyền địa phương cùng người dân đã tìm thấy xác ông Đỗ Văn Nhi ở vị trí chìm ghe.

“Hai ông đi làm mây về, băng qua lòng hồ, do bất cẩn nên chìm ghe. Chắc do chở hai bó mây to quá nên lật ghe. Khi ghe bị chìm, một ông bơi vô được, còn ông Đỗ Văn Nhi chìm ở đó. Chúng tôi đã huy động lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tìm ra được”, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết./.

