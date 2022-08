Lập hàng loạt facebook ảo, đăng hình gái xinh để lừa đảo

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001), trú tại thôn 4, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào ngày 27/7, Công an huyện Thạch Hà nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn C. (SN 1993), trú tại xã Nam Chính, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình về việc bị một tài khoản Facebook có tên “Nguyễn Thị Uyên” lừa đảo chiếm đoạt số tiền 5,6 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi Note 4 trị giá khoảng 4,6 triệu đồng.

Hàng loạt Facebok ảo được Hiếu lập nên, đăng hình các cô gái trẻ đẹp để lừa đảo

Theo nội dung trình báo, thông qua mạng xã hội facebook, anh C. quen biết với cô gái xinh đẹp có tài khoản là “Nguyễn Thị Uyên”, sau một thời gian trò chuyện qua lại, hai bên “cảm mến” nhau nên theo lời mời của cô gái trẻ, anh C. đã bắt xe khách vào Hà Tĩnh, xuống tại điểm hẹn là khu vực Ngã ba Giang nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 15B, thuộc địa bàn xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà để gặp mặt.

Tại đây, một người lạ tự giới thiệu là người quen của “Nguyễn Thị Uyên”, được “cô gái” này nhờ đến đón, sau đó đã chiếm đoạt của anh C. toàn bộ số tài sản nói trên. Bị lừa, anh C. đã đến Công an xã Việt Tiến và Công an huyện Thạch Hà trình báo.

Sau một thời gian ngắn tích cực vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thạch Hà đã có có đầy đủ bằng chứng, chứng cứ phạm tội của đối tượng gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên nên đã tiến hành bắt giữ.

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Hiếu, hộ khẩu thường trú ở thôn Sét Thôn, xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đang trú tại thôn 4, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Tang vật thu giữ gồm 1 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda SH, 2 chiếc điện thoại di động là công cụ, phương tiện để đối tượng thực hiện hành vi phạm tội và 1 điện thoại di động là tang vật mà Hiếu đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Nguyễn Văn C.

Nguyễn Văn Hiếu bị bắt giữ cùng chiếc xe máy làm phương tiện gây án.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Hiếu khai nhận, ngoài việc sử dụng facebook ảo “Nguyễn Thị Uyên” để lừa chiếm đoạt tiền và tài sản của anh C., bằng thủ đoạn lập nhiều facebook ảo, để hình đại diện là các cô gái trẻ đẹp, khiêu gợi để kết bạn, tán tỉnh yêu đương sau đó than nghèo kể khổ hoặc dụ dỗ nạn nhân gặp gỡ, Hiếu đã chiếm đoạt của hàng chục nạn nhân với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, ngoài việc lừa anh Nguyễn Văn C., vào khoảng giữa tháng 7/2022, Nguyễn Văn Hiếu sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Uyên” nhắn tin với anh Phan Trọng G. (SN 1981), trú tại xã Đồng Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Bằng thủ đoạn tương tự, Hiếu đã lừa và chiếm đoạt của anh G. số tiền hơn 58,8 triệu đồng.

Cùng thời điểm nói trên, Nguyễn Văn Hiếu còn sử dụng điện thoại lập các Facebook ảo gồm: “Nguyễn Thị Uyên”, “Độc cô cầu bại”, “Hoàng Thị Cẩm Thủy”, “Hoàng Ngọc Thư”, “Nguyễn Thị Huyền Trang”, “Nguyễn Hương”… và đăng hình các cô gái trẻ đẹp, sau đó kết bạn làm quen, nhắn tin với các bị hại ở nhiều tỉnh, thành khác nhau để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đang phối hợp các ngân hàng và các nhà mạng để tìm các bị hại. Công an huyện Thạch Hà kêu gọi ai là nạn nhân của Nguyễn Văn Hiếu, đề nghị liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự để phối hợp điều tra, giải quyết.

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân