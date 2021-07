Lập boong-ke, cất giấu ma túy ở nhiều nơi để bán lẻ

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, Bùi Bảo Kỳ là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, có nhiều tiền án, tiền sự và các tội danh liên quan đến ma túy. Do đó, quá trình phạm tội của đối tượng khá tinh vi và hết sức ma mãnh, hắn sử dụng nhiều cách thức khác nhau để đối phó với lực lượng Công an.

Cụ thể, để thực hiện việc giao dịch và mua bán ma túy tránh bị phát hiện, Kỳ chỉ giao dịch ma túy tại nhà riêng. Kỳ chia ma túy đá thành nhiều túi nhỏ, cất giấu ở nhiều nơi khác nhau, chỉ giữ lại đủ số ma túy khi có người đặt mua. Ngoài ra, xung quanh nơi ở, Kỳ cho xây dựng tường rào bê tông chắc chắn, phía trên có hàn thêm chông sắt dày đặc, tạo thành boong-ke vững chắc, rất khó tiếp cận.

Đối tượng Bùi Bảo Kỳ…

Thêm vào đó, Bùi bảo Kỳ lắp đặt nhiều camera xung quanh nhà để theo dõi. Hàng ngày có nhiều “con nghiện” trên địa bàn Yên Thành và các địa phương lân cận đến tìm Kỳ để mua ma túy. Mỗi khi giao dịch ma túy, Kỳ nhận tiền và ném ma túy ra ngoài chứ không trực tiếp giao dịch.

Quá trình theo dõi di biến động của đối tượng, Công an huyện Yên Thành xác định tính chất vụ việc và sự ranh ma của đối tượng, do đó kế hoạch bắt giữ Kỳ ngoài yếu tố đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt thì yếu tố quan trọng khác là bắt giữ đối tượng phải có tang vật ma túy để Kỳ không thể chối cãi hành vi phạm tội.

… và một số tang vật liên quan

Sau một thời gian tích cực điều tra, khoảng 10h ngày 14/7/2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an huyện Yên Thành đã tổ chức lực lượng, bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Bảo Kỳ về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tang vật thu giữ trên người đối tượng 1 ống nhựa, bên trong có chứa 8 gói ma túy đá; thu giữ tại giá treo quần áo trong phòng khách 3 gói ma túy đá; thu giữ tại bàn trang điểm 2 gói ma túy đá.

Tổng số ma túy đá Công an huyện Yên Thành thu giữ của Bùi Bảo Kỳ là 13 gói ma túy đá có khối lượng 4,88gam. Ngoài ra còn thu giữ 1 cân tiểu ly và các dụng cụ để sử dụng ma túy đá

Hiện, Công an huyện Yên Thành đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Thắng