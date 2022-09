Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh 2/9

Dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Đoàn đại biểu về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cách đây 77 năm, vào ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trang trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đồng chí đại biểu dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dâng lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm, các đồng chí đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển. Tư tưởng và sự nghiệp của Người là tài sản vô giá, ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai.

Đoàn thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh đã lắng đọng khi được nghe lại trích đoạn về Bản Tuyên ngôn độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc vào mùa thu năm 1945: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Chúng tôi, Chính phủ Lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Đoàn đại biểu nguyện hứa không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó, nỗ lực xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An quyết tâm thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới góp phần cùng với cả nước bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn