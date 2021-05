Làn sóng biểu tình bùng phát mạnh tại Iraq vì vấn nạn tham nhũng

Số lượng lớn người biểu tình ở khắp nơi đã đổ về thủ đô Baghdad tham gia biểu tình. Các nhà hoạt động và điều phối kêu gọi biểu tình lớn ở Baghdad vì cho rằng chính phủ đã không được đáp ứng yêu cầu của họ liên quan đến xử lý tham nhũng, xét xử những kẻ giết người biểu tình và yêu cầu giám sát quốc tế đối với các cuộc bầu cử.

Tham nhũng tràn lan ở Iraq là một trong những nguyên nhân khiến các cuộc biểu tình ở nước này bùng phát vào tháng 10/2019.

Iraq đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình - Ảnh: RT

Một nguồn tin an ninh Iraq cho biết ít nhất 22 nhân viên an ninh đã bị thương trong các cuộc đụng độ với người biểu tình ở Baghdad ngày 25/5. Trong khi đó, một người biểu tình đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh.

Mới đây, Tổng thống Iraq Barham Saleh cho biết 150 tỷ USD đã được chuyển lậu ra khỏi nước này kể từ khi chế độ của cố tổng thống Saddam Hussein sụp đổ vào năm 2003, trong khi các dịch vụ ở nước này xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Saleh đã đệ trình lên Quốc hội một dự thảo luật nhằm thu hồi các công quỹ bị mất do biển thủ và truy tố những người chịu trách nhiệm. Dự thảo luật nhằm tăng cường công việc của nhà nước Iraq trong thu hồi tiền tham nhũng, xử lý những kẻ tham nhũng.

Dự thảo bao gồm các biện pháp thực tế, ngăn chặn trước và răn đe cùng các bước tiếp theo để thu hồi số tiền tham nhũng. Tổng thống Iraq cảnh báo rằng tham nhũng đã cản trợ sự phát triển kinh tế và xã hội./.

