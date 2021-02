Làn da của bạn sẽ ra sao khi đi ngủ không tẩy trang?

Bác sĩ da liễu Samer Jaber ở New York (Mỹ) chia sẻ trên The Healthy: "Đi ngủ với lớp trang điểm thật sự tồi tệ. Điều này dẫn đến tình trạng mụn trứng cá, khô da và kích ứng". Ảnh: TruePic, The New York Times.