‘Làm xiếc’ đấu thầu, hai cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ bị đề nghị truy tố

Hai cựu giám đốc Sở Y tế Cao Minh Chu và Bùi Thị Lệ Phi - Ảnh: Bộ CA

Ngày 31-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ và các đơn vị liên quan.

C03 đề nghị truy tố hai cựu giám đốc Sở Y tế gồm Bùi Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu. Thời điểm bị bắt, ông Chu đương chức giám đốc sở.

C03 cũng đề nghị truy tố bị can Hoàng Thị Thúy Nga - nguyên chủ tịch hội đồng sáng lập Tập đoàn Hành trình thành công mới (NSJ Group), Lê Huy Bình - nguyên phó tổng giám đốc NSJ Group và 16 người khác.

Cựu giám đốc sở nhận "lại quả" 3 tỉ

Theo kết luận, bị can Bùi Thị Lệ Phi là người đứng đầu Sở Y tế, chịu trách nhiệm quản lý vốn của Nhà nước để đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế. Bà Phi cũng là đại diện chủ đầu tư ký trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, bố trí vốn cho 4 gói thầu.

Cựu giám đốc Sở Y tế cũng ký các quyết định chỉ định thầu thuê tư vấn thẩm định giá và chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu.

Tuy nhiên quá trình đấu thầu, bà Phi đã có hành vi trao đổi, bàn bạc với Hoàng Thị Thúy Nga thống nhất về danh mục hàng hóa đầu tư, giá trị thiết bị để tạo điều kiện cho Công ty NSJ và Công ty Bình An trúng 4 gói thầu.

Cựu giám đốc sở chỉ đạo cấp dưới trao đổi, tiếp nhận tài liệu, hồ sơ kỹ thuật, báo giá do công ty của Nga cung cấp. Từ hồ sơ được tuồn trước này, Sở Y tế cùng với Công ty BTC Value đã thẩm định trái quy định pháp luật nhằm mục đích giúp NSJ, Công ty Bình An trúng 4 gói thầu.

Các bị can bao gồm nhiều lãnh đạo, nhân viên của NSJ và một số lãnh đạo công ty bị đề nghị truy tố - Ảnh: Bộ CA

Cơ quan điều tra còn cho rằng đủ căn cứ xác định: dù không hứa hẹn trước nhưng sau khi tổ chức đấu thầu, cựu giám đốc Sở Y tế Bùi Thị Lệ Phi đã nhận 3 tỉ đồng cho cá nhân mình và 200 triệu cho sở từ Hoàng Thị Thúy Nga.

Hành vi của bà Phi bị xác định phạm vào tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 33 tỉ đồng. Bà Phi bị cáo buộc có vai trò chủ mưu cầm đầu và có yếu tố vụ lợi trong vụ án này.

Cựu giám đốc Sở Y tế Cao Minh Chu, giai đoạn từ tháng 11-2011 đến tháng 1-2020 có vai trò là phó giám đốc, trưởng ban quản lý dự án. Ông Chu chịu trách nhiệm lập hồ sơ dự án, hồ sơ mời thầu… Tuy nhiên ông Chu cùng với bà Phi đã có hành vi bàn bạc với Hoàng Thị Thúy Nga để đạo điều kiện cho công ty của Thúy Nga trúng thầu.

Ngoài ra kết quả điều tra đủ căn cứ xác định ông Chu đã nhận 200 triệu đồng của Công ty NSJ nhưng không chứng minh được việc sử dụng số tiền này nên ông phải chịu trách nhiệm.

Lập 7 công ty để "làm xiếc" đấu thầu

Theo kết luận, từ năm 2017-2019, bị can Hoàng Thị Thúy Nga và đồng phạm đã thông đồng với cựu lãnh đạo Sở Y tế, đơn vị thẩm định giá từ khâu đề xuất chủ trương đầu tư, lập dự án, lập dự toán đến thẩm định giá… để công ty của mình trúng 4 gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại Cần Thơ với tổng trị giá hơn 89 tỉ đồng.

Trong đó một gói thầu ở Bệnh viện Tim trị giá hơn 37 tỉ và 3 gói thầu tại Bệnh viện Nhi trị giá gần 52 tỉ.

Nữ doanh nhân Hoàng Thị Thúy Nga đến nay đã bị khởi tố trong 4 vụ án - Ảnh: NSJ group

C03 xác định bị can Hoàng Thị Thúy Nga là người góp 80% vốn thành lập ra 7 công ty, trực tiếp tuyển chọn và bổ nhiệm các cá nhân vào vị trí chủ chốt của các công ty nhằm mục đích thực hiện hành vi phạm tội trong đấu thầu các lĩnh vực như: trang thiết bị y tế, trang thiết bị giáo dục và trang thiết bị chiếu sáng.

"Bị can Nga đã lợi dụng các mối quan hệ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố từ trước để đặt vấn đề tạo điều kiện cho các công ty của mình được tham gia vào các gói thầu do sở, ban ngành địa phương làm chủ đầu tư", kết luận nêu.

Tại TP Cần Thơ, bà Nga đã chủ động trao đổi, bàn bạc, thống nhất với 2 cựu giám đốc Sở Y tế về danh mục hàng hóa, giá trị trúng thầu 4 gói thầu.

Sau khi thống nhất, bà Nga chỉ đạo nhân viên thường xuyên tiếp cận chủ đầu tư để nắm bắt các yêu cầu đưa ra, cung cấp tài liệu báo giá để Sở Y tế lập dự toán, lập hồ sơ mời thầu. Nga cũng chỉ đạo việc cung cấp báo giá trước cho đơn vị thẩm định giá, thống nhất nội dung hồ sơ mời thầu theo hướng có lợi cho công ty của mình.

Thậm chí bị can Nga còn bố trí các công ty "quân xanh" tham gia vào quá trình đấu thầu, thực hiện các thủ đoạn độc quyền hàng hóa đấu thầu để gây cản trở cho các công ty khác…

Đồng thời bị can Nga cũng chỉ đạo việc ký các hợp đồng mua giữa các công ty của mình nhằm mục đích che giấu việc nâng giá hàng hóa.

Theo kết luận, quá trình giao dịch, ký kết, thực hiện các hợp đồng, bị can Nga đã chi cho cựu giám đốc Sở Y tế Bùi Thị Lệ Phi 3 tỉ đồng và 200 triệu cho sở. Tuy bà Nga không thừa nhận nhưng C03 cho rằng tài liệu điều tra cũng như lời khai của những người liên quan đủ căn cứ xác định có việc "lót tay" này.

Hành vi của bà Nga bị xác định gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 33 tỉ và phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức.

Nữ doanh nhân khiến 5 cựu giám đốc sở bị khởi tố Tính đến nay, nữ doanh nhân Hoàng Thị Thúy Nga đã bị khởi tố trong 4 vụ án liên quan đến thiết bị y tế, thiết bị giáo dục tại các tỉnh Tây Ninh, Quảng Ninh, Đồng Nai và TP Cần Thơ. Liên quan đến bà Nga, đã có 5 cựu giám đốc sở của các tỉnh này cũng bị khởi tố. Đáng chú ý, bà Nga cũng bị khởi tố trong vụ án cùng với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu chủ tịch Công ty AIC và cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai.

Tác giả: THÂN HOÀNG - HOÀNG ĐIỆP

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ