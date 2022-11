Làm rõ vụ quản lý trường mầm non bị tố "ăn cắp chất xám"

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ nhiều lần nói, "Chị không xóa đúng không?" sau đó là cảnh giằng co, ẩu đả giữa 2 người phụ nữ ngay tại trường mầm non, trước sự chứng kiến của nhiều em nhỏ.

Kèm clip là những dòng chia sẻ cho rằng một quản lý trường mầm non ở TP Tuy Hòa có dấu hiệu "ăn cắp chất xám".

Cụ thể quản lý trường mầm non bị tố đã tải, lưu các file tài liệu giáo án đào tạo nghiệp vụ sư phạm, chương trình phục vụ cho công tác đào tạo và vận hành trường mầm non nhưng chưa được sự cho phép của chủ sở hữu.

Nội dung N. tố cáo trên trang Facebook cá nhân của mình được nhiều người quan tâm, chia sẻ (Ảnh: Chụp màn hình).

Qua tìm hiểu, người đăng phát những thông tin này là chị N.T.N. (SN 1995, trú tỉnh Nghệ An). Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị N. cho hay những nội dung trên do chính chị viết và tố cáo H.N.K.Ng. (SN 1994) - quản lý một trường mầm non tư thục ở TP Tuy Hòa (gọi tắt là trường mầm non A).

Chị N. chia sẻ, vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 vừa qua, chị này có nhận hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm, vận hành, hoạt động tuyển sinh thời gian đầu của trường mầm non A.

Theo lời chị N., trong quá trình làm việc tại đây, chị có đăng nhập vào gmail và sử dụng máy tính của trường. Tuy nhiên sau đó, chị phát hiện nhiều tài liệu giáo án, chương trình, bằng cấp dữ liệu cá nhân bị H.N.K.Ng. tải xuống và lưu vào gmail cá nhân của cô này.

"Mình xin khẳng định chưa bao giờ cho phép bất cứ ai sử dụng những tài liệu này, vì đây là nội dung mình cất công xây dựng để đi đào tạo các trường mầm non trên toàn quốc. Tuy nhiên không hiểu vì nguyên nhân gì nhiều dữ liệu của mình bị cô Ng. lưu trái phép trên gmail", chị N. nói.

Cũng theo N., sau khi phát hiện, bản thân chị đã yêu cầu Ng. ngay lập tức xóa bỏ các file dữ liệu trên. Lúc này, N. có đem điện thoại ra ghi lại, Ng. im lặng bỏ đi sau đó quay lại giằng co, xô xát.

"Mình đã bị cô Ng. hành hung trước sự chứng kiến của nhiều cô giáo khác", N. nói.

Được biết, N. đã yêu cầu trường mầm non A đứng ra can thiệp để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, đề nghị này bị từ chối vì cho rằng "đây là việc cá nhân của 2 cô".

Hiện tại N. đã làm đơn tố cáo gửi Công an phường 7 và Công an TP Tuy Hòa để làm sáng tỏ.

Trong khi đó, cô H.N.K.Ng. lại cho rằng những lời của N. là vu khống mình và cũng đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

"Chỉ những người trong cuộc mới hiểu và có các cô giáo ở đây làm chứng cho mình. Hôm đó, mình không làm gì cô N. cả. Còn những lời vu khống của N., mình đã làm đơn trình báo cơ quan công an và chờ thụ lý giải quyết", Ng. nói.

Ông Hà Bích Sơn - Chủ tịch UBND phường 7 (TP Tuy Hòa) - xác nhận đã tiếp nhận và đang xử lý đơn tố cáo của 2 bên liên quan.

Ông Sơn cho hay, ngay tại thời điểm xảy ra xô xát, phường có tiếp nhận thông tin và đến trực tiếp nhà trường để tìm hiểu, xử lý. Tuy nhiên, do hậu quả không lớn nên 2 bên đã tự thỏa thuận, hòa giải.

"Đối với vấn đề đơn thư tố cáo việc nghi ngờ "ăn cắp chất xám", Công an phường đã thụ lý và làm rõ. Hiện đã mời được cô Ng. lên để làm việc, còn cô N. đã hẹn làm việc vào cuối tuần này. Sau khi làm việc đôi bên, xác minh chứng cứ thì vụ việc mới sáng tỏ được", Chủ tịch UBND phường 7 nói.

