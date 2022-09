Làm rõ hành vi vu khống của hoa hậu Oanh Lê

Theo đó, vào khoảng 1h ngày 21/9, Facebook “Oanh Le” (chị Lê Thị Oanh - Hoa hậu Mrs International World 2019, SN 1984, ngụ quận 3 - PV) đăng tải thông tin liên quan việc tự cho rằng bản thân bị hành hung tại trụ sở Công an phường 6, quận 4.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh.

Kết quả xác minh bước đầu như sau: Vào khoảng 22h45 ngày 20/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, khi đến khu vực trước cổng chung cư Milennium (Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4), Tổ công tác thuộc Công an phường 6, quận 4 phát hiện lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm việc với T.V.H (SN 1984, hộ khẩu thường trú tại quận Bình Thạnh) do vi phạm quy định về nồng độ cồn (T.V.H có dấu hiệu say xỉn, cự cãi) nên Tổ công tác đến hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự.

Chị Oanh Lê thời điểm vào bệnh viện để khâu vết thương.

Khi đó, Lê Thị Oanh - không có mối quan hệ gì với T.V.H - đứng ngay cổng ra vào chung cư Milennium, quay phim lực lượng Cảnh sát giao thông, đồng thời lớn tiếng xúi giục người đàn ông trên không đồng ý cho lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn.

Tổ công tác và Cảnh sát giao thông yêu cầu Lê Thị Oanh không gây cản trở việc xe cộ ra vào khu chung cư, đồng thời xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra, nhưng Oanh không chấp hành mà tiếp tục có hành vi cản trở lượng chức năng làm nhiệm vụ. Tổ công tác đã mời Lê Thị Oanh về trụ sở Công an phường 6, quận 4 để làm việc.

Tại Cơ quan Công an, Lê Thị Oanh yêu cầu cần có luật sư mới làm việc, sau đó tự ý bỏ về. Sau khi Oanh rời khỏi, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tiến hành đo nồng độ cồn và lập biên bản vi phạm hành chính đối với T.V.H.

Chiều ngày 21/9, Oanh quay lại trụ sở Công an phường 6, quận 4 trình báo bị hành hung tại trụ sở. Qua kiểm tra, trên đỉnh đầu Oanh có vết trầy xước nhẹ, ngoài da và đang trong quá trình hồi phục.

Kết quả trích xuất camera tại trụ sở Công an phường 6, quận 4 ghi nhận Lê Thị Oanh được mời về Công an phường 6, quận 4 lúc 22h45 ngày 20/9 và tự rời khỏi trụ sở Công an phường 6, quận 4 lúc 23h56 cùng ngày; không ghi nhận vết thương chảy máu trên đầu.

Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về hành vi “Vu khống”, “Chống người thi hành công vụ” của Lê Thị Oanh.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân