Lái ô tô có nồng độ cồn tông 4 người đang chờ đèn đỏ

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn được một camera an ninh ghi lại

Khoảng 21h25 tối 25-10, ông Nguyễn Văn Tuy (46 tuổi, trú tại thôn 6, xã Trà Đa, TP Pleiku) lái xe hơi trên đường Lý Thái Tổ, khi đến trước đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư đường Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Nguyễn Văn Cừ thì tông vào ba xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại đây.

Cú tông mạnh khiến bà Đào Thị M. (33 tuổi) bị thương và được đưa về nhà; bà Lưu Thị Bích L. (35 tuổi) chở theo Hoàng Huy V. (10 tuổi) bị thương nhẹ, đang theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện TP Pleiku.

Riêng bà Lường Ngọc A. (30 tuổi) bị chấn thương sọ não, đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Tại hiện trường, ô tô và 3 xe máy hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định ông Tuy lái xe không quan sát, trong tình trạng có nồng độ cồn trong máu 1.053mg/l.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: ĐOÀN BÌNH

Ô tô gây ra vụ tai nạn - Ảnh: ĐOÀN BÌNH

Tác giả: Trần Hướng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ