Kỷ luật đại úy công an cưới vợ khi chưa có ý kiến của tổ chức

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cái Bè, tỉnh Tiền Giang vừa triển khai quyết định kỷ luật đối với đại úy Nguyễn Duy Hoàng, Đảng ủy viên, Trưởng Công an xã Mỹ Đức Đông với hình thức khiển trách.

Nam đại úy bị kỷ luật vì vi phạm Quy định 102 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về hôn nhân gia đình. Đại úy Hoàng, sau khi ly hôn vợ đã cưới một phụ nữ khác. Việc kết hôn, nam đại úy có báo cáo với tổ chức nhưng chưa có ý kiến chấp thuận, đồng ý của cấp trên đã tiến hành đám cưới.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã quyết định kỷ luật khiển trách, điều chuyển đại úy Nguyễn Duy Hoàng sang làm công tác khác. Công an tỉnh Tiền Giang đã bổ nhiệm cán bộ Công an huyện Cái Bè đến nhận nhiệm vụ Trưởng Công an xã Mỹ Đức Đông, thay cho nam đại úy vừa bị kỷ luật.

