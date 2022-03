Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVIII quyết định nhiều nội dung quan trọng

Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, đây là kỳ họp giải quyết các công việc đột xuất, quan trọng của tỉnh. Đồng thời cũng là kỳ họp đầu tiên trong nhiệm kỳ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào việc khai thác, sử dụng tài liệu kỳ họp, thử nghiệm việc tiến hành biểu quyết các nội dung bằng hệ thống phần mềm trên thiết bị thông minh. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các tờ trình, dự thảo Nghị quyết đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và vận hành thông suốt hệ thống phần mềm ứng dụng, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trình bày các dự thảo Nghị quyết

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua dự thảo Nghị quyết về việc xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 và năm 2020 kéo dài sang năm 2021. Theo đó, thu hồi vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2020 kéo dài sang năm 2021 với số tiền 9.981,041520 triệu đồng.

Đối với số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 (số tiền 55.028,233229 triệu đồng): Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2022 số tiền 15.326,3511 triệu đồng; thu hồi số tiền 39.701,882129 triệu đồng.

Bố trí vốn cho 07 dự án với số tiền 49.682,923649 triệu đồng, trong đó: Từ nguồn thu hồi vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo dài sang năm 2021 là 9.981,041520 triệu đồng và từ nguồn thu hồi vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 là 39.701,882129 triệu đồng.

Đây là kỳ họp không giấy đầu tiên của HĐND tỉnh

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng phần mềm trên thiết bị thông minh

HĐND tỉnh đã thông qua dự thảo Nghị quyết về quy định cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện Đề án "Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030". Theo đó, huyện Đô Lương được hưởng 100% tiền sử dụng đất được thu hồi từ các khu đất quy hoạch (tại thị trấn Đô Lương và các xã Yên Sơn, Văn Sơn, Lạc Sơn) với tổng diện tích đất ở khoảng 25,43 ha để bố trí đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn huyện.

Kỳ họp đã thông qua dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag Test nhanh mẫu đơn, mức thanh toán tối đa không quá 78.000 đồng/xét nghiệm. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động, mức thanh toán tối đa không quá 178.900 đồng/xét nghiệm. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR, trường hợp mẫu đơn, mức thanh toán tối đa không quá 501.800 đồng/xét nghiệm.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 181,9283 ha rừng (bao gồm: 0,0467 ha rừng phòng hộ; 152,1112 ha rừng sản xuất; 29,7704 ha rừng đã được quy hoạch cho mục đích sử dụng khác không phải lâm nghiệp có nguồn gốc sử dụng đất là đất rừng sản xuất) để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

HĐND tỉnh cũng đã thông qua danh mục 25 công trình, dự án, tổng diện tích 61,59 ha đất (bao gồm 43,40 ha đất rừng trồng lúa và 18.19 ha đất khác) cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai để thực hiện trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh thống nhất chuyển mục đích sử dụng 15.76 ha đất trồng lúa để thực hiện 12 công trình, dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện trên địa bàn tỉnh; thống nhất bãi bỏ Nghị quyết số 225/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 của HĐND tỉnh về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh, để các Nghị quyết vừa được thông qua sớm phát huy hiệu quả, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các cơ quan trong bộ máy nhà nước từ tỉnh đến cơ sở tích cực, nghiêm túc triển khai Nghị quyết ngay từ khâu tuyên truyền, quán triệt đến xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, bố trí nguồn lực thực hiện. Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tăng cường giám sát quá trình tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành; kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập để kiến nghị, yêu cầu UBND và các cơ quan liên quan có các giải pháp bảo đảm nghị quyết được thực thi có hiệu quả cao nhất.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, vừa tranh thủ thời gian để đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tích cực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án trọng điểm sớm đi vào hoạt động trong năm 2022, đóng góp mới cho tăng trưởng. Cùng với đó, quan tâm, chăm lo văn hoá - xã hội, thực hiện tốt các vấn đề an sinh; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong năm 2022 và cả nhiệm kỳ.

Kỳ họp thứ 5 đã bước đầu ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào phục vụ hoạt động của kỳ họp như: 100% tài liệu kỳ họp được số hóa và khai thác qua môi trường mạng; theo dõi hoạt động của đại biểu; thực hiện biểu quyết các nghị quyết bằng hệ thống phần mềm... Đây là tiền đề để Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các hoạt động của HĐND tỉnh, với tinh thần HĐND tỉnh sẽ là cơ quan tiên phong trong việc thực hiện “chuyển đổi số”; đồng thời, xem đây là một trong các giải pháp quan trọng, có tính đột phá nhằm nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND khóa XVIII. HĐND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp ý kiến của các vị đại biểu để việc ứng dụng ngày càng hoàn thiện và đạt hiệu quả cao hơn.

Tác giả: Quỳnh - Thúy

Nguồn tin: nghean.gov.vn