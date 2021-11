Kỳ án gây rúng động "nữ sinh giao gà" và những nỗi ám ảnh không hồi kết

Chân dung 9 đối tượng thủ ác gây ra vụ án chấn động dư luận cả nước năm 2019 (Ảnh: Trần Thanh).

Hai món nợ của người mẹ gây nên cái chết của con gái

Gần 2 năm sau khi xảy ra vụ án chấn động dư luận - vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên, PV Dân trí đã có buổi gặp luật sư Lê Hồng Hiển (Giám đốc Công ty luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự), là người trực tiếp tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại Cao Mỹ D., nghe ông chia sẻ về những nỗi ám ảnh khi đối diện với loạt tội ác tột cùng man rợ.

Nhớ lại thời điểm nhận bảo vệ quyền lợi cho bị hại, luật sư Hiển cho biết, khoảng tháng 5/2019, sau khi vụ án nữ sinh giao gà xảy ra, ông nhận được lời giới thiệu từ một người bạn làm ở chùa Linh Quang (Điện Biên) về việc gia đình nữ sinh D. đang cần tìm một luật sư để bảo vệ quyền lợi cho con gái. Trước đó, chùa Linh Quang cũng chính là nơi tổ chức cầu siêu cho nạn nhân Cao Mỹ D. . Ông Hiển sau đó đã quyết định nhận lời và tham gia bảo vệ quyền lợi miễn phí cho gia đình nạn nhân.

Theo ông Hiển, vào thời điểm đó, đây là một vụ án gây chấn động dư luận cả nước, lớn nhất từ trước đến giờ, về cả hành vi phạm tội một cách dã man của các đối tượng, và sự đáng thương, đau khổ tột cùng mà em D. cũng như gia đình phải chịu đựng.

Sau gần 2 năm xảy ra vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên, đến nay khi nhắc lại vụ việc, luật sư Lê Hồng Hiển vẫn không khỏi ám ảnh khi nhắc về vụ án.

Vụ án được đánh giá là đặc biệt bởi có tới 9 bị can, bị cáo; trong đó có 6 bị can phải nhận mức án cao nhất là tử hình... với hàng loạt các tội danh như giết người, hiếp dâm, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ban đầu, một số đối tượng trong vụ án này còn bị cơ quan công an khởi tố về tội cướp tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, tòa án đã đình chỉ tội danh đó.

Như vậy, có thể thấy rằng đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, với hàng loạt các đối tượng phạm vào các tội đặc biệt nghiêm trọng.

Một điều nữa làm cho vụ án này trở lên đặc biệt, đó là sau vụ án nữ sinh D. bị giết hại, cơ quan điều tra lại khởi tố chính mẹ đẻ của D. - bà Trần Thị Hiền trong một vụ án khác, xuất phát từ việc mua bán ma túy, nợ nần giữa mẹ D. với những kẻ thủ ác từ năm 2009 và năm 2017. Hai món nợ của bà Hiền là nguyên nhân gây nên vụ án của con gái. Luật sư Hiển sau đó cũng nhận lời tham gia bào chữa cho bà Trần Thị Hiền.

Trần Thị Hiền và con gái thời điểm trước khi xảy ra vụ thảm án.

Trong vụ án của nạn nhân D., có 2 nội dung quan trọng mà luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại đó là, việc đề nghị xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật và ở mức hình phạt cao nhất đối với các đối tượng thủ ác... để làm dịu bớt đi nỗi đau của gia đình em D., và những đối tượng gây án phải đền tội.

Vì sao phải khai quật tử thi tới 2 lần?

Khi vụ án xảy ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận xã hội, đặc biệt khi cơ quan điều tra khai quật lần 2 tử thi của nữ sinh giao gà để làm rõ một số vấn đề.

Vào thời điểm đó, đã có rất nhiều kênh thông tin rồi cả dư luận cũng dậy sóng về việc cơ quan điều tra tại sao lại khai quật tử thi em D. đến 2 lần? Tại sao cơ quan điều tra không khám nghiệm tử thi kỹ lưỡng trước khi em D. được đưa đi chôn cất?...

Tuy nhiên, theo ông Hiển đây là việc làm bình thường của cơ quan điều tra, bởi trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng xét thấy có những tình tiết, chứng cứ cần phải làm rõ, mà những việc đó liên quan đến việc phải khai quật tử thi, thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành khai quật bình thường.

Ngày 25/5/2019, Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền (SN 1975) - mẹ nữ sinh Cao Mỹ D., vì liên quan hành vi mua bán trái phép chất ma túy (Ảnh: Lê Nam).

Luật sư Hiển chia sẻ, trong suốt sự nghiệp làm nghề của mình, chắc ít có vụ án nào mà lại khiến ông cảm thấy ám ảnh như vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên.

"Điều này chắc cũng không chỉ riêng với mình tôi, mà bất cứ ai theo dõi vụ án này cũng đều cảm thấy ám ảnh và thương xót cho em D.. Đặc biệt, tôi còn là người trực tiếp xem hồ sơ và đọc hồ sơ vụ án, khi xem xong tôi thực sự cảm thấy ám ảnh về những hành động man rợ mà những đối tượng thủ ác đã gây ra cho nạn nhân; cảm nhận được nỗi đau dai dẳng không thể xóa đi với gia đình em. Đó thực sự là một cú sốc cực lớn với người thân trong gia đình", ông Hiển bày tỏ.

Hàng nghìn người đã tham gia tìm kiếm nữ sinh giao gà

Trao đổi với PV Dân trí về vụ án 2 năm trước, Thiếu tướng Sùng A Hồng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, chia sẻ, vụ án nữ sinh Cao Mỹ D. là một vụ trọng án không thể quên trong sự nghiệp công tác của ông. Vụ án không chỉ gây chấn động dư luận cả nước mà cả với truyền thông nước ngoài, vì tính chất man rợ và những tình tiết "bẻ lái" đặc biệt chưa từng có.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, công an đã tung lực lượng đi tìm nạn nhân khắp nơi. Ban đầu cơ quan điều tra chỉ nghĩ nạn nhân bị mất tích đơn thuần, dựa vào thông tin bà Trần Thị Hiền (mẹ nạn nhân) cung cấp.

Thời điểm đó, lực lượng chức năng đã huy động hàng nghìn người gồm Công an tỉnh Điện Biên, Bộ Công an, Bộ Đội biên phòng, các lực lượng chức năng địa phương, và đề nghị cả Công an nước bạn Lào, Campuchia… đi tìm nạn nhân.

Các lực lượng biên phòng phối hợp cùng công an các tỉnh lân cận tích cực tìm kiếm. Qua phân tích nhiều yếu tố, bước đầu nhận định khả năng Cao Mỹ D. đã bị bán ra nước ngoài là rất ít.

"Nếu để nói số liệu cụ thể có bao nhiêu cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm thì không thể có con số chính xác, tôi ước tính lên tới hàng ngàn người tham gia hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Không chỉ có lực lượng an ninh, quân đội mà đông đảo người dân sinh sống tại các thôn bản cũng tích cực hỗ trợ tìm kiếm em D.", tướng Hồng nhớ lại.

Một câu nói của bà Hiền đã "gợi mở" hướng điều tra mới

Theo tướng Hồng, có một tình tiết đặc biệt đã giúp mở ra hướng điều tra mới cho vụ án. Đó là khi cơ quan điều tra tổ chức khám nghiệm tử thi nạn nhân, bà Hiền có khóc và buột miệng nói rằng: "Con chết trong vinh dự". Chính câu nói trên đã khiến cho Thiếu tướng Sùng A Hồng nảy sinh nghi ngờ mối liên quan của người mẹ và giao các trinh sát xác minh về mẹ nạn nhân.

Nói về 2 lần khai quật tử thi nạn nhân, Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết, ông là người trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện việc khai quật tử thi nạn nhân Cao Mỹ D.. Trong quá trình khai quật tử thi, lực lượng pháp y thực hiện đúng về mặt pháp lý đồng thời luôn đảm bảo tôn trọng yếu tố tâm linh, tín ngưỡng, tình cảm của gia đình nạn nhân.

Khu vực nghĩa trang, nơi cơ quan chức năng khai quật thi thể nạn nhân (Ảnh: VOV).

"Tuy là để phục vụ mục đích điều tra nhưng chúng tôi không vì khoa học mà xem thường yếu tố tâm linh và đạo đức con người. Điều này thể hiện sự tôn trọng của chúng tôi dành cho người đã khuất, và chúng tôi cũng luôn cảm nhận được sự "ủng hộ" từ phía người đã khuất.

Như vụ án này, dù trải qua 10 ngày chôn cất trong điều kiện môi trường đất ngập nước, mưa lạnh liên miên như vậy, nhưng cả quá trình khai quật và khám nghiệm tử thi đều diễn ra hết sức thuận lợi", tướng Hồng chia sẻ.

Thiếu tướng Sùng A Hồng kết luận, cái chết oan ức và tức tưởi của nạn nhân Cao Mỹ D. cuối cùng cũng đã được làm sáng tỏ. Những kẻ có tội cuối cùng cũng phải đền tội một cách thích đáng.

Tác giả: Trần Thanh

Nguồn tin: Báo Dân trí