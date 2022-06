Kỳ án cha mất đất vì dùng tên con: Nguyên Chủ tịch tỉnh Nghệ An lên tiếng

Như Báo Lao Động đã thông tin, một vụ án lạ đang gây xôn xao dư luận tại Nghệ An vì có tính chất đặc biệt hi hữu khi người cha bị con kiện đòi đất vì khi làm bìa đất cha sử dụng tên con.

Cụ thể, mảnh đất số 450 diện tích 661m2 tại xã Nghi Đức (TP Vinh, Nghệ An) theo nhiều nhân chứng và tài liệu sổ địa chính thể hiện là đất của ông Nguyễn Thọ, sinh năm 1930. Tuy nhiên, theo phong tục địa phương và thói quen, ông Thọ được gọi theo tên con trai đầu là Nguyễn Văn Diên, nên sử dụng tên này để kê khai cấp bìa đỏ vào năm 1996.

Đến năm 2018, lấy lý do là bìa đỏ ghi tên mình, con trai ông Thọ là ông Nguyễn Văn Diên khởi kiện đòi giành đất của cha. Tòa sơ thẩm bác yêu cầu, nhưng tòa phúc thẩm lại tuyên ông Diên thắng kiện.

Ông Nguyễn Thọ sinh năm 1930 sử dụng tên con Nguyễn Văn Diên trong thẻ cử tri. Ảnh: QĐ

Căn cứ để tòa phúc thẩm chấp nhận yêu cầu của ông Diên là hồ sơ địa chính được lập vào năm 2009 thể hiện chủ sử dụng đất là Nguyễn Văn Diên (con). Tuy nhiên, điều bất thường là mảnh đất nói trên làm thủ tục cấp bìa đỏ vào năm 1996, nhưng tòa lại căn cứ vào tài liệu lập năm 2009 để xác định chủ sử dụng đất cho diện tích đất tranh chấp.

Liên quan vụ việc, ông Phạm Xuân Tùy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ Tĩnh từ 1988 đến 1991, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An từ 1991 đến 1996 là người đứng ra làm chứng. Theo ông Tùy, mảnh đất 450 nói trên do cha của ông Thọ là ông Phúc để lại cho con, có nguồn gốc từ trước 1945. Năm 1975 - 1976, ông Thọ có ý định cho ông Tùy, vì vợ ông Tùy là em gái của vợ ông Thọ. Do đó không thể có chuyện vào năm 1983, hợp tác xã lại cấp mảnh đất nói trên cho con trai ông Thọ.

Ngày 9.6, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Xuân Tùy đã xác nhận sự việc nói trên và cho biết đã có văn bản làm chứng gửi tòa án, cùng với rất nhiều nhân chứng khác sinh sống cùng thời cũng có nội dung xác nhận tương tự, nhưng không được tòa phúc thẩm chấp nhận.

Ngày 9.6, phóng viên trao đổi với ông Nguyễn Hồng Vy – nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Đức (TP Vinh) giai đoạn 2010 – 2017 về sự việc. Ông Vy nói: “Tôi đã có văn bản xác nhận mảnh đất số 450 nói trên là của ông Nguyễn Thọ, bởi vì ông Thọ sử dụng tên con là Nguyễn Văn Diên theo phong tục địa phương. Sổ địa chính năm 1996 ghi tên ông Nguyễn Văn Diên sinh năm 1930 là năm sinh của ông Thọ, tên vợ là Doãn Thị Diên trùng với họ của vợ ông Thọ là Doãn Thị Nhỏ. Cả hai ông bà đều lấy tên con và sử dụng lâu thành thói quen. Một số giấy tờ khác cũng ghi tên ông bà Diên theo tên con trai đầu.

Mặt khác, vào thời điểm cấp bìa đỏ năm 1996, lúc này anh Nguyễn Văn Diên (con ông Thọ) đã thoát ly khỏi địa phương nên không thể cấp đất cho người này”.

Ông Nguyễn Hồng Vy khẳng định thêm là tại địa phương có những trường hợp bố mẹ sử dụng tên con đầu lòng và sau đó nhiều giấy tờ cũng ghi theo tên con đầu lòng, nên trường hợp ông Thọ không phải là duy nhất.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Người Lao Động