Kinh hoàng nhóm "trẻ trâu" lạng lách về đêm, gây sự đánh đập người đi đường

Nhóm "trẻ trâu" manh động

Ngày 14/3, Công an TP Hải Dương cho biết vừa triệu tập hàng loạt đối tượng có biểu hiện manh động như điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, gây sự với người đi đường. Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố 6 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Từ cuối năm 2021 tới nay, trên địa bàn TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) xuất hiện nhóm "trẻ trâu" đa số ở độ tuổi từ 16 đến 20 với những biểu hiện manh động gây mất an ninh trật tự.

Qua công tác nắm tình hình, công an TP Hải Dương xác định nhóm “trẻ trâu” này có khoảng 30 đối tượng, mang theo hung khí thường tụ tập vào các buổi tối tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hải Dương.

Nhóm đối tượng bị Công an TP. Hải Dương triệu tập

Nhóm này sử dụng xe máy chạy tốc độ cao thực hiện các hành vi lạng lách, đánh võng, gây sự với người đi đường và các nhóm thanh niên khác.

Với tính chất manh động, liều lĩnh và coi thường pháp luật, các đối tượng sẵn sàng sử dụng hung khí mang theo hoặc hung khí có sẵn như gạch, đá, mảnh bê tông, chai bia thủy tinh lấy ở ven đường đuổi đánh gây thương tích cho nhau.

Các đối tượng thường đeo khẩu trang, đi xe máy không đeo biển số hoặc che biển số và lập nhóm riêng biệt gây khó khăn cho công tác xác minh, điều tra làm rõ.

Sự manh động của nhóm đối tượng này khiến nhiều người đi đường "gặp họa". Chúng chủ động lạng lách, đánh võng, nẹt pô xe, bốc đầu xe... nhưng nếu xảy ra va chạm với người đi đường chúng liền tụ tập gây sự đánh người.

Điển hình nhất là vụ việc xảy ra khoảng 21h ngày 5/3/2022, tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, TP Hải Dương. Nhóm thanh niên trên sử dụng xe máy đuổi, áp sát và dùng chân đạp vào xe máy do anh Vũ Tuấn Anh (SN 2004, trú tại Khu Bình An, thị trấn Phủ, Bình Giang, Hải Dương) điều khiển chở anh Đỗ Văn Hiếu (SN 2006, trú tại Tân Hưng, Tân Việt, Bình Giang) ngồi sau làm Tuấn Anh và Hiếu ngã thương tích, phải đi bệnh viện điều trị.

Bắt giam 6 đối tượng chuyên "gây sự"

Xác định các vụ việc trên gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông, gây tâm lý hoang mang, bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, Công an TP Hải Dương đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an các phường, xã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ xác định, khoảng 21h50 ngày 13/11/2021 có 2 nhóm nam thanh niên, mỗi nhóm khoảng 20 đối tượng điều khiển xe máy đuổi nhau, sử dụng vỏ chai bia, gạch, đá ném nhau từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Trường Chinh. Công an TP Hải Dương xác định vụ việc trên có dấu hiệu của tội "gây rối trật tự công cộng".

Ngày 28/1/2022, Công an TP Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án và xác lập chuyên án truy xét để nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng. Quá trình điều tra, Công an TP Hải Dương đã mời các đối tượng này đến cơ quan Công an để đấu tranh, làm rõ.

Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, chứng cứ, ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương đã quyết định triệt phá chuyên án và quyết định khởi tố bị can 6 đối tượng.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Đức Thọ (SN 2005), Lê Tuấn Hưng (SN 2003), Lê Việt Anh (SN 2001) cùng trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương; Ngô Đức Thịnh (SN 2005), Ngô Quang Huy (SN 2005) cùng trú tại phường Việt Hòa, TP Hải Dương) và Nguyễn Văn Hùng (SN 2003, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương).

Trong số các đối tượng trên có 4 người bị thi hành lệnh bắt tạm giam gồm Nguyễn Văn Hùng , Lê Tuấn Hưng, Lê Việt Anh, Ngô Quang Huy, 2 đối tượng còn lại bị khởi tố áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú là Nguyễn Đức Thọ và Ngô Đức Thịnh. Đây đều là các đối tượng đóng vai trò chính trong vụ án gây rối trật tự công cộng.

Công an TP Hải Dương tiếp tục củng cố chứng cứ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

