Kinh hoàng máy bay Thổ Nhĩ Kỳ gãy làm ba khi hạ cánh, 3 người thiệt mạng

Theo thông tin ban đầu, chiếc Boeing 737 gặp sự cố thuộc hãng hàng không giá rẻ Thổ Nhĩ Kỳ Pegasus trên hành trình di chuyển từ thành phố cảng ở biển Aegean - Izmir tới sân bay Sabiha Gokcen của Istanbul.

Được biết, do thời tiết xấu với gió mạnh và mưa lớn chiếc máy bay khi hạ cánh đã trượt khỏi đường băng, lao thẳng xuống con mương gần đó và vỡ nát làm ba phần.

Thống đốc Istanbul Ali Yerlikaya nói: “Chiếc máy bay đã không dừng lại được trên đường băng, và trượt khoảng 50-60 m trước khi rơi xuống mương từ độ cao khoảng 30 m”.

Bộ trưởng Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koja cho biết, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Pegasus Airlines tại sân bay Istanbul Sabiha Gokcen đã tăng lên ba người, 179 người bị thương. Trước đó, có thông tin sơ bộ báo cáo 1 người chết và 157 người bị thương.

Theo Thống đốc Istanbul Ali Yerlikaya, có tổng cộng 183 người trên chiếc máy bay bao gồm 177 hành khách, trong đó có hai trẻ em và 6 thành viên phi hành đoàn. Đại diện của Tổng lãnh sự quán Nga tại Istanbul chia sẻ với báo giới rằng không có người Nga nào trong số các hành khách.

