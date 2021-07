Your browser does not support the video tag.

Kinh hoàng khoảnh khắc lở đất cuốn phăng nhà cửa ở Nhật Bản

Vụ lở đất làm sập nhiều nhà cửa và khiến hàng chục người mất tích (Ảnh: AFP).

Theo Sputnik, khoảng 20 người đã mất tích sau khi một trận lở đất dữ dội xảy ra tại thành phố Atami, tỉnh miền trung Shizuoka hôm nay, 3/7.

Vụ việc xảy ra vào 10h sáng (giờ địa phương) khiến 10 ngôi nhà bị hư hại, theo hãng tin Kyodo. Nguyên nhân dẫn tới lở đất là do mưa lớn ở khu vực duyên hải dọc Thái Bình Dương của Nhật Bản trong nhiều ngày qua.

Đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy, lượng đất, bùn đổ mạnh xuống cuốn theo nhiều ngôi nhà vỡ nát trên một sườn đồi cùng nhiều xe ô tô. Nhiều người bỏ chạy tán loạn khi trận lở đất ập xuống sau lưng. Cột điện bị kéo đổ hàng loạt và một số phát nổ. Trong video, có tiếng một phụ nữ thảng thốt: "Đáng sợ quá" khi lở đất ập xuống khu dân cư.

Đội ngũ cứu hộ đã nhanh chóng mở chiến dịch tìm kiếm người mất tích tại khu vực. Chính quyền tỉnh cũng kêu gọi sự hỗ trợ của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Bảo tàng nghệ thuật thành phố đã được chuyển đổi mục đích sử dụng thành nhà tạm cho các nạn nhân của vụ lở đất.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã mở một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về thảm họa tự nhiên này.

Trong 48 giờ qua, Shizuoka hứng chịu lượng mưa 300 mm, tương đương với lượng mưa trung bình trong cả tháng của khu vực vào tháng 6.

Con đường ngập đầy bùn đất sau vụ lở đất (Ảnh: AP).

Hiện trường đổ nát vụ lở đất (Ảnh: Twitter).

Khoảnh khắc xảy ra lở đất (Ảnh chụp màn hình).

Tác giả: Đức Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí