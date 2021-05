Kinh hoàng clip: Nữ tài xế lao lên vỉa hè, đâm loạt xe máy khiến 2 người bị thương

Vụ tai nạn nhắc tới xảy ra vào khoảng 17h chiều ngày hôm nay (5/5) trên đường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu. Theo thông tin ban đầu thì chiếc xe hiệu KIA do một nữ tài xế điều khiển, lưu thông trên đường Nguyễn An Ninh hướng đi ngã tư vòng xuyến giếng nước Vũng Tàu. Khi chạy tới gần số nhà 305 thì bất ngờ mất lái, tông trúng ít nhất 2 xe máy và phi lên vỉa hè.

Những bức ảnh ghi lại tại hiện trường đang được chia sẻ khá nhiều trên các diễn đàn mạng.

Tại hiện trường, phần đầu ô tô bị hư hỏng nặng, vật dụng bị đâm nằm ngổn ngang trên đường. 2 người bị thương sau đó đã được đưa đi cấp cứu.

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc nữ tài xế nhầm nhân ga, đâm loạt xe máy rồi lao lên vỉa hè

Tác giả: PV

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc