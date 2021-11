Kinh hoàng cảnh 3 ô tô di chuyển ba hướng tông nhau ở ngã tư

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 17/11, tại một ngã tư ở hạt Iaşi, Romania.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, có 3 chiếc xe ô tô con di chuyển từ ba hướng khách nhau đang chạy tới ngã tư nhỏ ở hạt Iaşi. Do không xe nào chịu giảm tốc độ để quan sát nên cả 3 chiếc xe đã đâm vào nhau.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc có 6 người trên 3 chiếc xe, trong đó có một đứa trẻ 2 tuổi. Một phụ nữ 54 tuổi tử vong tại chỗ. Những nạn nhân khác được đứa tới bệnh viện với thương tích nhẹ. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ở ngay gần đó ghi lại.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip ghi lại vụ tai nạn đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số ý kiến người xem đều cho rằng cả 3 tài xế đã sai khi không chịu quan sát và giảm tốc độ khi đi qua giao lộ.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn