Kinh hãi clip người đàn ông dùng dao chặt đá chém vợ "hờ" dã man rồi treo cổ tự tử

Mới đây, trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ đoạn video ghi lại vụ việc thương tâm bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa hai vợ chồng "hờ" vào khoảng 3h30 ngày 21/3 tại TP.HCM khiến nhiều người không khỏi kinh hãi.

Clip: Người đàn ông liên tục chém "vợ hờ" nhiều nhát rồi treo cổ tự tử

Cụ thể, theo những gì camera an ninh tại hiện trường vụ việc ghi lại, có thể thấy một người phụ nữ sau khi đóng cửa hàng tạp hóa đã trở vào trong nhà. Không lâu sau, người phụ nữ không ngừng la hét thất thanh và chạy ra ngoài để trốn tránh sự truy đuổi của một người đàn ông.

Điều đáng kinh hãi ở đây là trên tay người đàn ông đang cầm trên tay một con dao với kích thước khá lớn liên tục chém nhiều nhát lên người nạn nhân. Mặc cho người này la hét thất thanh, cầu xin, van nài kêu cứu vẫn không thể khiến hành động hung ác này dừng lại.

Hiện trường vụ việc

Không lâu sau, một người phụ nữ khác đã xuất hiện can ngăn, ôm lấy từ phía sau và xin người đàn ông dừng tay nhưng không có hiệu quả nên đã mở cửa ra ngoài hô hoán.

Được biết, nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu, người đàn ông thì treo cổ tự tử. Hiện vụ việc vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận.

Ngày 22/3, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) lập hồ sơ, điều tra vụ người đàn ông treo cổ tự tử sau khi dùng dao chém "vợ hờ" nhập viện cấp cứu. Thông tin ban đầu, khoảng 3h30 ngày 21/3, người dân sinh sống gần tiệm tạp hóa trên đường Tỉnh lộ 15 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh nên chạy đến kiểm tra. Đến nơi, mọi người phát hiện chị N.T.H.L. (36 tuổi) nằm gục dưới nền nhà nên cùng người thân đưa nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu. Thời điểm này, Nguyễn Văn Tiến (46 tuổi) chốt cửa, cố thủ bên trong. Khi người thân của chị L. từ bệnh viện trở về tiệm tạp hoá thì phát hiện Tiến đã treo cổ tự tử. Công an huyện Củ Chi cho biết, Tiến và chị L. có quan hệ tình cảm, sống như vợ chồng hơn một năm nay. Nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn tiền bạc. Theo lãnh đạo Công an huyện Củ Chi, Tiến dùng dao chặt đá tấn công chị L. Hiện sức khoẻ của nạn nhân cơ bản đã ổn định.

