Khu đất mặt tiền 1.000m2 được rao bán với giá khởi điểm gần 45 tỉ

Khuôn viên trường mầm non Cửa Nam quá chật, không có chỗ để xe, giáo viên phải đưa xe vào trước phòng làm việc. Ảnh: Quang Đại

Ngày 3.1, đại diện Sở Tài chính Nghệ An cho biết thừa ủy quyền của UBND tỉnh, cơ quan này đã ra thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất đối với khu đất trụ sở nhà văn hóa phường Cửa Nam và trường mầm non Cửa Nam tại 85 - Phan Đình Phùng, TP. Vinh.

Khu đất có diện tích 1.002,3 m2 với mức giá khởi điểm là: 46.866.411.772 đồng, trong đó giá trị quyền sử dụng đất ở là 44.883.635.472 đồng, tài sản trên đất là 1.982.776.300 đồng.

Số tiền thu được từ việc bán đấu giá khu đất nói trên sẽ được sử dụng để xây dựng trường mầm non phường Cửa Nam theo quy hoạch.

Trước đó, báo Lao Động có bài “Nghệ An: Hàng nghìn trẻ mầm non không có chỗ học vì trường chật” phản ánh sự việc hàng chục năm qua, cô trò trường mầm non Cửa Nam (TP Vinh) chật vật với 8 phòng học cũ, trong khuôn viên chỉ 650m2, phải gửi 1 lớp sang nhà văn hóa khối.

Địa phương đã có quy hoạch di chuyển trường mầm non Cửa Nam ra vị trí mới. Theo kế hoạch, sẽ bán đấu giá toàn bộ đất và tài sản trên đất tại vị trí cũ, lấy kinh phí xây dựng trường tại địa điểm đã được quy hoạch (rộng 3.206m2).

Tuy nhiên, việc bán đấu giá không thành do giá khởi điểm quá cao, đến nay cơ quan chức năng tiếp tục rao bán đấu giá khu đất nói trên.

Với mức giá gần 45 tỉ đồng cho 1.000m2 đất ở đô thị, mỗi m2 đã có giá gần 45 triệu đồng.

Theo một số chuyên gia bất động sản ở TP Vinh, thì mức giá nói trên là phù hợp vì vị trí mặt tiền đường Phan Đình Phùng là đường lớn của TP, trong thời điểm “sốt” đất.

