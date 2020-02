Không theo "lệnh" tỉnh, một trường cấp 3 ở Nghệ An vẫn dạy học

Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An

10h sáng 7/2, PV Báo Giao thông có mặt tại Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An (xã Nghi Ân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Theo ghi nhận, mọi hoạt động dạy và học ở trường diễn ra bình thường. Trong các lớp, các giáo viên và học sinh miệt mài dạy và học; trong khi đó, ở ngoài sân thể dục, một lớp học môn bóng chuyền vẫn hoạt động sôi nổi.

Video học sinh Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An học sáng 7/2

Trao đổi với PV, một giáo viên cho biết, sáng nay việc dạy và học vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày.

Ông Nguyễn Đậu Trương - Hiệu trưởng Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An thừa nhận: Hiện tại 450 học sinh của trường vẫn học tập bình thường đến hết tuần này.

Các lớp ở Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An vẫn học bình thường

Học sinh đeo thẻ học sinh học thể dục

Nói về chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An về việc cho học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch vurus Corona, ông Trương nói: Trường có biết về chỉ đạo của UBND tỉnh. Nhưng thông báo đó là chỉ đạo mở cho phép các trường nghỉ học chứ không phải bắt buộc nghỉ học. Như vậy thì tùy vào tình hình từng nơi một để cho học sinh nghỉ học hay không.

Công văn hỏa tốc cho phép học sinh nghỉ học của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Trước đó, vào ngày 5/2/2020, để phòng chống dịch virus Corona, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn cho phép học sinh các cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên) nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Thời gian nghỉ: Từ thứ 6, ngày 7 tháng 02 năm 2020.

