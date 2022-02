Không khí đón mừng Tết Nguyên đán tại châu Á

Thêm một năm nữa, châu Á đón mừng Tết Nguyên đán trong tình hình dịch bệnh khó lường.

Nếu như 2020, dịch bệnh bắt đầu chớm phát, hoạt động vui chơi gần như diễn ra bình thường, năm 2021, các hoạt động phần nào hạn chế thì đến năm 2022, thế giới đã hiểu hơn về Covid-19 nhưng vẫn chưa thể thoả sức đón Tết như trước thời điểm dịch bệnh bùng phát.

Các nước đón mừng năm Nhâm Dần với đèn lồng, tượng trang trí hình hổ

Nhiều nước đặc biệt là Trung Quốc đang áp dụng nhiều biện pháp hạn chế nhằm chặn dịch bệnh lây lan khi số ca Covid-19 tăng mạnh liên quan đến biến chủng Omicron.

Tại Hàn Quốc, trong bài phát biểu mừng năm mới, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng phu nhân chia sẻ: "Dù chúng ta còn nhiều thử thách phải vượt qua nhưng mùa xuân đã đến rất gần... Tôi hy vọng tất cả người dân đều có thể chia sẻ sự ấm áp trong dịp Tết Nguyên đán và cầu chúc sức khoẻ, hạnh phúc tới tất cả mọi người".

Đồng thời, lãnh đạo Hàn Quốc cùng phu nhân cũng gửi lời cảm ơn lực lượng y tế, các cơ quan chống dịch cùng người dân vì sự chịu đựng và thấu hiểu trong cuộc chiến chống đại dịch.

Ông Moon cam kết không lơ là công tác phòng chống dịch trong kỳ nghỉ Tết, đồng thời kêu gọi người dân phối hợp để sớm đạt mục tiêu kiểm soát dịch và phục hồi kinh tế.

Ở địa điểm cách Trái đất 400km, các thành viên phi hành đoàn Thần Châu 13 đã trở thành những người Trung Quốc đầu tiên trải qua Tết Nguyên đán trong không gian vũ trụ.

Ba phi hành gia Trác Chí Cương, Vương Á Bình và Diệp Quang Phú đã gửi lời chúc mừng Tết Nguyên đán qua một video được Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc đăng tải.

Phi hành gia Trác Chí Cương chúc Tết Nguyên đán từ vũ trụ - Ảnh- CCTV NEWS

Sức khoẻ may mắn và hạnh phúc là những điều mà ba phi hành gia gửi tới toàn thể người dân Trung Quốc đại lục, từ vũ trụ xa xôi.

Dù đang thực hiện nhiệm vụ trong hoàn cảnh đặc biệt nhưng các phi hành gia vẫn cố gắng tạo bầu không khí Tết truyền thống đầm ấm nhất có thể với hoạt động trang trí cho mô đun lõi trên quỹ đạo bằng đèn lồng đỏ, đồ trang trí giấy, câu đối…

Đồng thời, cả ba cùng tận hưởng các món ăn truyền thống nhân dịp tết như sủi cảo.

