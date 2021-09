Không đeo khẩu trang, nằm võng khi đến nhà dân, trung tá công an bị kiểm điểm

Trung tá P. nằm võng, không đeo khẩu trang khi đến nhà dân. Ảnh chụp màn hình clip

Ngày 2/9, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Trưởng Công an huyện U Minh (Cà Mau) tổ chức kiểm điểm và phê bình nghiêm khắc đối với trung tá T.V.P., Phó trưởng Công an xã Khánh Hòa (huyện U Minh) vì những hành vi trên.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 28/8, tài khoản Facebook có tên H.Q.T. đã đăng 1 đoạn clip lên trang cá nhân ghi lại cảnh trung tá P. không đeo khẩu trang, nằm trên võng và bên cạnh có ly nước tại nhà một người dân ở ấp 6, xã Khánh Hoà.

Qua xác minh, anh P. được Ban chỉ huy công an xã phân công phụ trách địa bàn ấp 6. Khoảng 14 giờ ngày 28/8, anh này đến nhà 1 người dân hỏi thăm về tình hình an ninh trật tự.

Khi đến nhà, hộ dân trên đã mời trung tá P. uống nước và ngồi cách nhau khoảng 6m khi nói chuyện. Trong lúc uống nước, Phó trưởng Công an xã Khánh Hòa đã không đeo khẩu trang.

Vụ việc được anh H.Q.T. (con rể hộ dân trên) dùng điện thoại quay lại rồi đăng lên tài khoản Facebook cá nhân.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, trung tá P. được phân công nhiệm vụ phụ trách địa bàn, có báo cáo (miệng) và được đồng ý của cấp trên trực tiếp trước khi đến nhà hộ dân trên để nắm tình hình an ninh trật tự.

Song, cán bộ công an này đã thiếu thận trọng trong thi hành nhiệm vụ, chưa có kế hoạch nắm tình hình; việc nắm tình hình có thể thực hiện qua điện thoại, không phải trường hợp buộc phải làm việc trực tiếp; chấp hành Chi thị 16 của Chính phủ chưa nghiêm, không đeo khẩu trang.

Song song đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vị này đã lơ là, chủ quan, không đảm bảo an toàn, bí mật, không đạt yêu cầu nghiệp vụ và để bị quay phim, chụp ảnh đưa lên mạng xã hội gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân nên Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo kiểm điểm và phê bình nghiêm khắc.

Tác giả: Hồng Ngọc

Nguồn tin: Trí thức trẻ