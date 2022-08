Khởi tố vụ án nữ sinh lớp 12 bị ô tô tông chết khi đi nhận giấy báo dự thi

Ngày 7/8, Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ vụ tài xế điều khiển ô tô tông nữ sinh tử vong trên đường 16/4, TP. Phan Rang -Tháp Chàm.

Quyết định tố tụng trên đã được gửi tới Viện kiểm sát quân sự Khu vực 2 (thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân) và thông báo đến Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận).

Trước đó, Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm về vụ việc một quân nhân lái ô tô tông chết nữ sinh Hồ Hoàng Anh (SN 2004, lớp 12 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm) khi đi nhận giấy báo dự thi về.

Hiện trường vụ tại nạn nữ sinh Hồ Hoàng Anh bị ô tô tông tử vong. Ảnh cắt lại video của người dân.

Theo đó, khoảng 08h10 sáng 28/6, quân nhân Hoàng Văn Minh (Thiếu tá, Trợ lý Tài chính thuộc Trung đoàn 937, thuộc Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 85A-074.07 lưu thông trên đường 16/4 theo hướng từ biển Bình Sơn đi Quảng trường 16/4. Khi đến gần cổng Ngân hàng Vietinbank Ninh Thuận, ông Minh chuyển hướng sang phải để vào ngân hàng và đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 85R9-1279 do nữ sinh Hồ Hoàng Anh điều khiển đi cùng chiều. Hậu quả khiến nữ sinh Hồ Hoàng Anh bị ngã xuống đường, va vào trụ đèn chiếu sáng trước cổng Ngân hàng Vietinbank dẫn đến tử vong.

Sau vụ tai nạn trên, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận được Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm yêu cầu lấy mẫu kiểm tra nồng độ cồn của nạn nhân khi đưa vào cấp cứu do TNGT. Cán bộ Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm cũng cho gia đình nạn nhân cho biết “kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu”. Tuy nhiên, ông Hồ Hoàng Hùng (cha nữ sinh Hồ Hoàng Anh) không đồng ý với kết quả kiểm tra nồng độ cồn nêu trên và gửi đơn khiếu nại gửi đến lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đề nghị làm rõ những bất thường xung quanh vụ tai nạn giao thông này.

Sau đó, ngày 2/8 vừa qua, đại diện cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã hủy kết quả đo nồng độ cồn của nữ sinh tử vong do bị ô tô chuyển làn sai quy định đâm; tài xế ô tô thừa nhận sử dụng điện thoại và cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án.

Tác giả: Lữ Hồ

Nguồn tin: Báo Tiền phong